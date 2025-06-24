В Челябинске пьяный пассажир рейсового автобуса «Челябинск-Дубровка» выстрелил из аэрозольного пистолета в водителя, попав ему в глаз. В пресс-службе городского главка полиции URA.RU сообщили, что по этому факту возбуждено уголовное дело.
«Преступление раскрыто, стрелявшего оперативно нашли и доставили в отделение полиции. Возбуждено уголовное дело», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошел в минувшую пятницу, 20 июня. Водитель автобуса собирал деньги за проезд, когда один из пассажиров, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, отказался платить. Началась словесная перепалка, дети в салоне напугались и начали плакать, и водитель предложил пассажиру выйти. На улице Дарвина вышли трое пассажиров и напали на водителя, один из них выстрелил ему в глаз. По предварительным данным, сейчас из-за отека мужчина частично утратил зрение — возможно, ему потребуется операция.
Обновлено в 16:55
Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка полиции, драку устроил 43-летний житель Челябинска. В отделе полиции «Советский» УМВД России по Челябинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
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