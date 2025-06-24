RuStore идет в iPhone: Госдума заставит Apple пустить российский магазин в свои гаджеты

Госдума РФ приняла изменения в закон «О защите прав потребителей» о запрете Apple препятствовать установке российского магазина RuStore на гаджеты компании. Об этом говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте Госдумы.
«Отдельные производители устройств (прежде всего смартфонов и планшетов Apple) на уровне лицензионных соглашений с пользователями и сторонними разработчиками приложений продолжают устанавливать запретительные условия, ограничивая возможности установки таких приложений из независимых источников, а также доступ приложений к отдельным функциям устройств и (или) операционной системы», — говорится в тексте записки, выдержка из которого опубликована на сайте Госдумы. Изменения также предусматривают запрет на введение условий, которые могут затруднить или сделать невозможным использование российских приложений и единого магазина приложений RuStore с 1 сентября 2025 года.
В частности, под запрет подпадают ограничения, связанные с поиском, обновлением программ, управлением их настройками, взаимодействием с пользователями и отправкой им уведомлений. Кроме того, не допускается создание препятствий для осуществления платежей пользователями при работе с российскими приложениями. Кроме того, авторы указывают, что в настоящее время RuStore, являющийся единым магазином приложений, может быть установлен и использован на любых устройствах, функционирующих на базе операционной системы Android.
Переговоры российских властей с американской компанией об установке RuStore на iPhone велись еще в ноябре 2024 года. Тогда депутат Госдумы Антон Горелкин отметил, что Apple «не отморозки» и с ними можно договориться. Он добавил, что компания уважительно относится к российским законам и старается вовремя выплачивать все штрафы, если они имеются.
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