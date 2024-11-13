Горелкин: власти РФ ведут переговоры с Apple об установке RuStore на iPhone

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Магазин приложений «App Store» и «Google Play». Екатеринбург, приложение, app store
Россия ведет переговоры с Apple, чтобы на iPhone можно было установить отечественный аналог App Store Фото:

Власти РФ в настоящий момент проводят переговоры с американской компанией Apple о возможности установить на iPhone отечественный аналог магазина приложений App Store под названием RuStore. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.

«Между российскими властями и Apple ведутся переговоры о возможности установки приложения RuStore на iPhone», — передает Горелкин. Его слова передает telegram-канал Shot. Он в разговоре с авторами также дал характеристику Apple — они «не отморозки». По словам депутата, американская компания уважительно относится к российским законам и старается вовремя выплачивать все штрафы, если они имеются.

RuStore — российский сетевой магазин приложений для мобильных устройств, разработанный корпорацией VK. В создании отечественного электронного магазина также принимали участие представители Минцифры.

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Власти РФ в настоящий момент проводят переговоры с американской компанией Apple о возможности установить на iPhone отечественный аналог магазина приложений App Store под названием RuStore. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. «Между российскими властями и Apple ведутся переговоры о возможности установки приложения RuStore на iPhone», — передает Горелкин. Его слова передает telegram-канал Shot. Он в разговоре с авторами также дал характеристику Apple — они «не отморозки». По словам депутата, американская компания уважительно относится к российским законам и старается вовремя выплачивать все штрафы, если они имеются. RuStore — российский сетевой магазин приложений для мобильных устройств, разработанный корпорацией VK. В создании отечественного электронного магазина также принимали участие представители Минцифры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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