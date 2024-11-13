Наука и техника Горелкин: власти РФ ведут переговоры с Apple об установке RuStore на iPhone 13 ноября 2024 в 14:15 Размер текста - 17 + Россия ведет переговоры с Apple, чтобы на iPhone можно было установить отечественный аналог App Store Фото: Анна Майорова © URA.RU Власти РФ в настоящий момент проводят переговоры с американской компанией Apple о возможности установить на iPhone отечественный аналог магазина приложений App Store под названием RuStore. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. «Между российскими властями и Apple ведутся переговоры о возможности установки приложения RuStore на iPhone», — передает Горелкин. Его слова передает telegram-канал Shot. Он в разговоре с авторами также дал характеристику Apple — они «не отморозки». По словам депутата, американская компания уважительно относится к российским законам и старается вовремя выплачивать все штрафы, если они имеются. RuStore — российский сетевой магазин приложений для мобильных устройств, разработанный корпорацией VK. В создании отечественного электронного магазина также принимали участие представители Минцифры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Власти РФ в настоящий момент проводят переговоры с американской компанией Apple о возможности установить на iPhone отечественный аналог магазина приложений App Store под названием RuStore. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин. «Между российскими властями и Apple ведутся переговоры о возможности установки приложения RuStore на iPhone», — передает Горелкин. Его слова передает telegram-канал Shot. Он в разговоре с авторами также дал характеристику Apple — они «не отморозки». По словам депутата, американская компания уважительно относится к российским законам и старается вовремя выплачивать все штрафы, если они имеются. RuStore — российский сетевой магазин приложений для мобильных устройств, разработанный корпорацией VK. В создании отечественного электронного магазина также принимали участие представители Минцифры. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям