Горелкин: власти РФ ведут переговоры с Apple об установке RuStore на iPhone

Власти РФ в настоящий момент проводят переговоры с американской компанией Apple о возможности установить на iPhone отечественный аналог магазина приложений App Store под названием RuStore. Об этом заявил депутат Госдумы Антон Горелкин.
«Между российскими властями и Apple ведутся переговоры о возможности установки приложения RuStore на iPhone», — передает Горелкин. Его слова передает telegram-канал Shot. Он в разговоре с авторами также дал характеристику Apple — они «не отморозки». По словам депутата, американская компания уважительно относится к российским законам и старается вовремя выплачивать все штрафы, если они имеются.
RuStore — российский сетевой магазин приложений для мобильных устройств, разработанный корпорацией VK. В создании отечественного электронного магазина также принимали участие представители Минцифры.
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