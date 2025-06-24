Гендиректор ММК Шиляев стал почетным гражданином Магнитогорска

Генеральному директору ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) Павлу Шиляеву присвоено звание почетного гражданина города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе комбината.
«Решением городского собрания депутатов звание „Почетный гражданин города Магнитогорска“ присвоено генеральному директору ММК Павлу Владимировичу Шиляеву. Присвоение звания стало признанием его многолетней работы на благо города и его жителей», — сообщили URA.RUв пресс-службе комбината.
Звание присваивается с 1965 года. Сейчас в Магнитогорске 115 почетных граждан, Шиляев стал 116-м. К депутатам с инициативой отметить гендиректора ММК обратился коллектив предприятия.
Шиляев родился 3 июля 1970 года в Кургане. В 1992 году он окончил Челябинский государственный технический университет (ЧГТУ). С 1993 года его профессиональная деятельность связана с ММК. На комбинате прошел путь от инженера до генерального директора. Предприятие возглавил в 2014 году.
Шиляев является автором нескольких патентов, депутатом Законодательного собрания Челябинской области. Награжден знаком отличия «За заслуги перед Челябинской областью» и медалью «За заслуги в законотворческой деятельности».
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