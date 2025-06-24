В Дагестане маленькая девочка упала в кастрюлю с кипящим бульоном

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Следствие признало женщину виновной по статье о причинении смерти по неосторожности
Следствие признало женщину виновной по статье о причинении смерти по неосторожности Фото:

В январе 2025 года жительница дагестанского города Хасавюрт, готовя еду, оставила без присмотра на полу электрическую кастрюлю с кипящим бульоном, в которую, поскользнувшись, упала ее маленькая дочь. Женщина отказалась от лечения малышки в стационаре, в результате чего та умерла, сообщили в Следственном комитете РФ по Республике Дагестан. 

«Подсудимая, находясь дома, грубо нарушила правила бытовой безопасности. Она оставила на полу электрическую кастрюлю с кипящим бульоном, доступную для своей малолетней дочери. Ребенок, оставленный без присмотра, поскользнулся и упал в кастрюлю», — передает telegram-канал регионального Следкома. 

Малышку срочно госпитализировали с тяжелыми термическими ожогами. Однако, несмотря на это, женщина отказалась от дальнейшего лечения дочери в стационаре. В результате девочка скончалась 12 февраля. Следователи признали женщину виновной по статье о причинении смерти по неосторожности. Она приговорена к восьми месяцам ограничения свободы.

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В январе 2025 года жительница дагестанского города Хасавюрт, готовя еду, оставила без присмотра на полу электрическую кастрюлю с кипящим бульоном, в которую, поскользнувшись, упала ее маленькая дочь. Женщина отказалась от лечения малышки в стационаре, в результате чего та умерла, сообщили в Следственном комитете РФ по Республике Дагестан.  «Подсудимая, находясь дома, грубо нарушила правила бытовой безопасности. Она оставила на полу электрическую кастрюлю с кипящим бульоном, доступную для своей малолетней дочери. Ребенок, оставленный без присмотра, поскользнулся и упал в кастрюлю», — передает telegram-канал регионального Следкома.  Малышку срочно госпитализировали с тяжелыми термическими ожогами. Однако, несмотря на это, женщина отказалась от дальнейшего лечения дочери в стационаре. В результате девочка скончалась 12 февраля. Следователи признали женщину виновной по статье о причинении смерти по неосторожности. Она приговорена к восьми месяцам ограничения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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