Партия пенсионеров на выборах в челябинский парламент выставит кандидатов в 15 округах

Партия пенсионеров «закроет» кандидатами половину округов на выборах в челябинский парламент. Сегодня облизбирком зарегистрировал одномандатников РППС, сообщил URA.RU лидер регионального отделения Степан Фирстов.
Перечень претендентов выглядит так:
- Кугушев Илья, округ №2
- Саенко Николай округ №3
- Селиванов Алексей, округ №8
- Фирстов Степан, округ №9
- Фролов Алексей, округ №11
- Попов Дмитрий, округ №14
- Шолохова Алена, округ №16
- Владимирский Владимир, округ №18
- Борсук Денис, округ №19
- Олюнин Александр, округ №20
- Курочкина Яна, округ №21
- Протасов Алексей, округ №22
- Ситников Кирилл, №24
- Федотова Ксения, округ №25
- Ишимов Александр, округ №27
Среди претендентов — действующие депутаты от РППС в заксобрании Фирстов и Владимирский. Также комиссия зарегистрировала избирательный список, содержащий значительное число врачей и участников СВО. В первую тройку списка вошли Степан Фирстов, Владимир Владимирский и Дмитрий Попов — все трое врачи.
Осенью в Челябинской области планируется распределить 791 мандат. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания — половину по округам, половину по партийным спискам.
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