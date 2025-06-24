Партия пенсионеров на выборах в челябинский парламент выставит кандидатов в 15 округах

Избирком зарегистрировал представителей РППС на выборы в челябинское заксобрание
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Челябинцы смогут отдать голоса за кандидатов РППС в сентябре
Челябинцы смогут отдать голоса за кандидатов РППС в сентябре Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Партия пенсионеров «закроет» кандидатами половину округов на выборах в челябинский парламент. Сегодня облизбирком зарегистрировал одномандатников РППС, сообщил URA.RU лидер регионального отделения Степан Фирстов.

Перечень претендентов выглядит так:

  • Кугушев Илья, округ №2
  • Саенко Николай округ №3
  • Селиванов Алексей, округ №8
  • Фирстов Степан, округ №9
  • Фролов Алексей, округ №11
  • Попов Дмитрий, округ №14
  • Шолохова Алена, округ №16
  • Владимирский Владимир, округ №18
  • Борсук Денис, округ №19
  • Олюнин Александр, округ №20
  • Курочкина Яна, округ №21
  • Протасов Алексей, округ №22
  • Ситников Кирилл, №24
  • Федотова Ксения, округ №25
  • Ишимов Александр, округ №27

Среди претендентов — действующие депутаты от РППС в заксобрании Фирстов и Владимирский. Также комиссия зарегистрировала избирательный список, содержащий значительное число врачей и участников СВО. В первую тройку списка вошли Степан Фирстов, Владимир Владимирский и Дмитрий Попов — все трое врачи.

Осенью в Челябинской области планируется распределить 791 мандат. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания — половину по округам, половину по партийным спискам.

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Партия пенсионеров «закроет» кандидатами половину округов на выборах в челябинский парламент. Сегодня облизбирком зарегистрировал одномандатников РППС, сообщил URA.RU лидер регионального отделения Степан Фирстов. Перечень претендентов выглядит так: Среди претендентов — действующие депутаты от РППС в заксобрании Фирстов и Владимирский. Также комиссия зарегистрировала избирательный список, содержащий значительное число врачей и участников СВО. В первую тройку списка вошли Степан Фирстов, Владимир Владимирский и Дмитрий Попов — все трое врачи. Осенью в Челябинской области планируется распределить 791 мандат. Выбирать будут депутатов собраний 36 городов и районов региона, а также областного парламента. В регионе планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания — половину по округам, половину по партийным спискам.
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Ссылки по теме
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