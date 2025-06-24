24 июня 2025

Губернатор Бусаргин получил информацию от Минобороны по атаке БПЛА под Саратовом

Бусаргин: Саратовскую область атаковали БПЛА, объявлена угроза атаки дронов
© Служба новостей «URA.RU»
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О БПЛА предупредили в Минобороны
О БПЛА предупредили в Минобороны Фото:

Угроза БПЛА объявлена в Саратовской области 24 июня. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал Бусаргин у себя в telegram-канале.

Вечером 24 июня на территории России была зафиксирована масштабная атака беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. О появлении дронов в воздушном пространстве сообщили жители Ростовской, Запорожской, Ульяновской, Воронежской областей, а также ряда других регионов страны. Кроме того, атаки были отражены и в Татарстане — по сообщениям местных источников, беспилотники достигли Казани и Иннополиса. За развитием ситуации и подробностями отражения атак на территории России 24 и 25 июня можно следить в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.

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Угроза БПЛА объявлена в Саратовской области 24 июня. Об этом сообщил губернатор региона Роман Бусаргин. «От Министерства обороны поступила информация об угрозе БПЛА. Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — написал Бусаргин у себя в telegram-канале. Вечером 24 июня на территории России была зафиксирована масштабная атака беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. О появлении дронов в воздушном пространстве сообщили жители Ростовской, Запорожской, Ульяновской, Воронежской областей, а также ряда других регионов страны. Кроме того, атаки были отражены и в Татарстане — по сообщениям местных источников, беспилотники достигли Казани и Иннополиса. За развитием ситуации и подробностями отражения атак на территории России 24 и 25 июня можно следить в онлайн-трансляции на сайте URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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