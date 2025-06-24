В Челябинской области стало больше магазинов, где можно снять наличные на кассе

В Челябинской области за год на 7,4% увеличилось число торговых точек, где можно снять наличные на кассе. Теперь такой сервис доступен уже в 1100 магазинах и торговых пунктах. Об этом сообщили в отделении по Челябинской области Уральского ГУ Центрального банка РФ.
«Сервис „наличные на кассе“ позволяет снять деньги со своей банковской карты в кассе торговой точки возле дома. Это очень удобно для жителей отдаленных и малодоступных населенных пунктов, где нет банкоматов или офисов банков. Сейчас воспользоваться такой услугой можно в 135 челябинских селах, поселках и деревнях. Сервис привлекателен и для бизнеса, поскольку с его помощью можно не только привлечь дополнительных клиентов, но и сократить затраты на инкассацию», — полагает управляющий Отделением Челябинск Уральского ГУ Банка России Елена Федина.
Чтобы снять «наличку» на кассе магазина, надо совершить покупку и оплатить ее картой. В день с одной карты таким способом можно снять не более 5000 рублей, в месяц — до 30 000 рублей. Но об операции кэшаута кассира лучше предупредить заранее, чтоб продавец проверил, достаточно ли наличных в кассе. Если купюры есть, кассир добавит сумму в чек и выдаст деньги. Полученная сумма спишется с карты вместе с оплатой покупки.
Услуга «наличные на кассе» доступна как правило в небольших магазинах, некоторых супермаркетах и АЗС крупных федеральных сетей. На входе или на кассе обычно есть специальные надписи или наклейки. Если информационного стикера нет, то про услугу можно уточнить у кассира.
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