24 июня 2025

Самолет из Челябинска в Сочи задержан на восемь часов из-за атаки БПЛА в Самаре. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейсы в Челябинске задержаны из-за ограничений в Самаре
Рейсы в Челябинске задержаны из-за ограничений в Самаре Фото:

Рейсы N4 508 Челябинск-Сочи и  N4 507 Сочи — Челябинск задержаны на восемь часов из-за ограничений на полеты, введенные в Самаре накануне. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Nordwind Airlines», которая выполняет данные рейсы. 

«В связи с временными ограничениями на выполнение полетов в Международном аэропорту Самара задерживается выполнение следующих рейсов. 25 июня — N4-507 Сочи — Челябинск и N4-508 Челябинск — Сочи», — сообщила пресс-служба авиакомпании в telegram-канале. 

Вылеты обоих рейсов задержаны на восемь часов. Рейс N4-507 Сочи — Челябинск должен был отправиться 25 июня в 17:25, но перенесен на 26 июня на 02:25. Обратный рейс  N4-508 Челябинск — Сочи смещен с 25 июня с 19:25 на 26 июня на 04:25, говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, пообещали в авиакомпании. 

Накануне, 24 июня, в международном аэропорту Самара действовали временные ограничения, что веерно повлияло на выполнение некоторых рейсов авиакомпании. В аэропорту Курумоч из-за длительных задержек вылетов были задержаны 30 авиарейсов, некоторые пассажиры ждали вылета больше 12 часов. Причиной введенного ограничения стали угрозы атаки БПЛА на Самарскую область. 

В аэропорту Челябинска сегодня также задержаны на пять часов вылеты двух самолетов в Норильск. И на 12 часов задержан прилет рейса из Еревана. 

Рейсы задерживаются на восемь часов
Рейсы задерживаются на восемь часов
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Рейсы N4 508 Челябинск-Сочи и  N4 507 Сочи — Челябинск задержаны на восемь часов из-за ограничений на полеты, введенные в Самаре накануне. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Nordwind Airlines», которая выполняет данные рейсы.  «В связи с временными ограничениями на выполнение полетов в Международном аэропорту Самара задерживается выполнение следующих рейсов. 25 июня — N4-507 Сочи — Челябинск и N4-508 Челябинск — Сочи», — сообщила пресс-служба авиакомпании в telegram-канале.  Вылеты обоих рейсов задержаны на восемь часов. Рейс N4-507 Сочи — Челябинск должен был отправиться 25 июня в 17:25, но перенесен на 26 июня на 02:25. Обратный рейс  N4-508 Челябинск — Сочи смещен с 25 июня с 19:25 на 26 июня на 04:25, говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, пообещали в авиакомпании.  Накануне, 24 июня, в международном аэропорту Самара действовали временные ограничения, что веерно повлияло на выполнение некоторых рейсов авиакомпании. В аэропорту Курумоч из-за длительных задержек вылетов были задержаны 30 авиарейсов, некоторые пассажиры ждали вылета больше 12 часов. Причиной введенного ограничения стали угрозы атаки БПЛА на Самарскую область.  В аэропорту Челябинска сегодня также задержаны на пять часов вылеты двух самолетов в Норильск. И на 12 часов задержан прилет рейса из Еревана. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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