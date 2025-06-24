Рейсы N4 508 Челябинск-Сочи и N4 507 Сочи — Челябинск задержаны на восемь часов из-за ограничений на полеты, введенные в Самаре накануне. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании «Nordwind Airlines», которая выполняет данные рейсы.
«В связи с временными ограничениями на выполнение полетов в Международном аэропорту Самара задерживается выполнение следующих рейсов. 25 июня — N4-507 Сочи — Челябинск и N4-508 Челябинск — Сочи», — сообщила пресс-служба авиакомпании в telegram-канале.
Вылеты обоих рейсов задержаны на восемь часов. Рейс N4-507 Сочи — Челябинск должен был отправиться 25 июня в 17:25, но перенесен на 26 июня на 02:25. Обратный рейс N4-508 Челябинск — Сочи смещен с 25 июня с 19:25 на 26 июня на 04:25, говорится в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Пассажирам будут предоставлены услуги в соответствии с Федеральными авиационными правилами, пообещали в авиакомпании.
Накануне, 24 июня, в международном аэропорту Самара действовали временные ограничения, что веерно повлияло на выполнение некоторых рейсов авиакомпании. В аэропорту Курумоч из-за длительных задержек вылетов были задержаны 30 авиарейсов, некоторые пассажиры ждали вылета больше 12 часов. Причиной введенного ограничения стали угрозы атаки БПЛА на Самарскую область.
В аэропорту Челябинска сегодня также задержаны на пять часов вылеты двух самолетов в Норильск. И на 12 часов задержан прилет рейса из Еревана.
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