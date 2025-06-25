Тулун в Иркутской области оказался в эпицентре сильного урагана. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На улице Ленина зафиксировано подтопление (архивное фото)
На улице Ленина зафиксировано подтопление (архивное фото) Фото:

Город Тулун в Иркутской области оказался в эпицентре сильного урагана. Местные жители сообщили о разрушительных порывах ветра.

На видео, опубликованном telegram-каналом Babr Mash, видно, что стихия особенно затронула центральную часть города. На улице Ленина зафиксировано подтопление. Одним из наиболее пострадавших объектов стал Дом культуры «Прометей» — у здания полностью сорвана крыша. Кроме того, по всему городу зафиксировано множество случаев падения деревьев, которые повредили припаркованные автомобили. В результате урагана часть микрорайонов Тулуна осталась без электроснабжения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Город Тулун в Иркутской области оказался в эпицентре сильного урагана. Местные жители сообщили о разрушительных порывах ветра. На видео, опубликованном telegram-каналом Babr Mash, видно, что стихия особенно затронула центральную часть города. На улице Ленина зафиксировано подтопление. Одним из наиболее пострадавших объектов стал Дом культуры «Прометей» — у здания полностью сорвана крыша. Кроме того, по всему городу зафиксировано множество случаев падения деревьев, которые повредили припаркованные автомобили. В результате урагана часть микрорайонов Тулуна осталась без электроснабжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...