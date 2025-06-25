Слуцкий предложил обнулить ставку по семейной ипотеке для многодетных

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с инициативой обнулить ставку по семейной ипотеке для семей с тремя и более детьми. Слуцкий уверен, что такой подход станет действенной мерой стимулирования рождения третьего и последующих детей.
«ЛДПР предлагает рассмотреть возможность внесения изменений в программу семейной ипотеки, установив размер ставки по ней в зависимости от количества детей в семье», — сказал Слуцкий, передает ТАСС. В настоящее время программа семейной ипотеки предусматривает льготную ставку 6% для семей с двумя и более несовершеннолетними детьми. Однако, по мнению Слуцкого, даже этот уровень процентной ставки, а также необходимость внесения первоначального взноса в 20%, существенно затрудняют приобретение жилья для многодетных, несмотря на действующие льготы и использование материнского капитала.
Лидер ЛДПР предложил дифференцировать процентные ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей:
- 6% для семей с одним ребенком;
- 3% для семей с двумя детьми;
- 0% для семей с тремя и более детьми.
По данным ЛДПР, за последний год количество многодетных семей в России увеличилось с 2,4 до 2,65 миллиона. Слуцкий отметил, что положительная динамика требует дальнейшей поддержки, в том числе за счет приоритетного решения жилищного вопроса для семей с детьми. Кроме изменений в ипотечных программах, Слуцкий считает необходимым стимулировать малоэтажное строительство с развитой социальной инфраструктурой.
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