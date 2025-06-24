Происшествия В Екатеринбурге нашли мертвым многодетного отца после ссоры с женой 25 июня 2025 в 13:00 Размер текста - 17 + На месте ЧП работали сотрудники СКР (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Екатеринбурге обнаружили мертвым 47-летнего отца троих детей. Перед гибелью у него произошла ссора с супругой, сказал источник URA.RU в экстренных службах. По его словам, трагедия произошла 24 июня на Сортировке. Тело забрали на судмедэкспертизу. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального СУ СК. В ведомстве отказались от комментариев по теме. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге обнаружили мертвым 47-летнего отца троих детей. Перед гибелью у него произошла ссора с супругой, сказал источник URA.RU в экстренных службах. По его словам, трагедия произошла 24 июня на Сортировке. Тело забрали на судмедэкспертизу. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального СУ СК. В ведомстве отказались от комментариев по теме. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям