В Екатеринбурге нашли мертвым многодетного отца после ссоры с женой

На месте ЧП работали сотрудники СКР (архивное фото)
В Екатеринбурге обнаружили мертвым 47-летнего отца троих детей. Перед гибелью у него произошла ссора с супругой, сказал источник URA.RU в экстренных службах.
По его словам, трагедия произошла 24 июня на Сортировке. Тело забрали на судмедэкспертизу.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального СУ СК. В ведомстве отказались от комментариев по теме.
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