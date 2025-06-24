24 июня 2025

В Екатеринбурге нашли мертвым многодетного отца после ссоры с женой

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Санкт-Петербург, следственный комитет, автомобиль скр, место преступления, скр
На месте ЧП работали сотрудники СКР (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге обнаружили мертвым 47-летнего отца троих детей. Перед гибелью у него произошла ссора с супругой, сказал источник URA.RU в экстренных службах.

По его словам, трагедия произошла 24 июня на Сортировке. Тело забрали на судмедэкспертизу.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального СУ СК. В ведомстве отказались от комментариев по теме.

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В Екатеринбурге обнаружили мертвым 47-летнего отца троих детей. Перед гибелью у него произошла ссора с супругой, сказал источник URA.RU в экстренных службах. По его словам, трагедия произошла 24 июня на Сортировке. Тело забрали на судмедэкспертизу. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу регионального СУ СК. В ведомстве отказались от комментариев по теме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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