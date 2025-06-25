Завод Bosch в России продали новому владельцу

Структура IT-компании Softline приобрела бывший завод Bosch в Саратовской области, который с осени 2024 года находился под контролем холдинга «Севергрупп» предпринимателя Алексея Мордашова. Об этом сообщил представитель холдинга.
«Севергрупп» заключила соглашение о продаже предприятия ООО «Энгельс Электроинструменты», которое производило электроинструменты в Саратовской области. Покупатель — ООО «Интернет проекты. В компании объяснили сделку необходимостью балансировки промышленного портфеля группы — дальнейшее развитие предприятия расходилось с холдинговой стратегией. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.
Ранее завод принадлежал немецкой компании Bosch, которая в марте 2022 года объявила о приостановке производства на территории России. В апреле 2023 года предприятие приобрел холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. После этого завод прошел процедуру ребрендинга, изменив название на ООО «Энгельс Электроинструменты». Осенью 2024 года S8 Capital перепродал бизнес холдингу «Севергрупп», который также получил другие производственные площадки, включая заводы по выпуску свечей зажигания и отопительных котлов, а также объекты шинной группы «Кордиант».
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