Пляжи Анапы заполнены, несмотря на экологическую катастрофу

РСТ: пляжи Анапы пользуются популярностью, несмотря на запреты властей
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Пользуются популярностью, отели, которые снижают цену, сообщили в пресс-релизе РСТ
Пользуются популярностью, отели, которые снижают цену, сообщили в пресс-релизе РСТ Фото:
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Разлив мазута в Черноморье

Пляжи Анапы пользуются популярностью у туристов, хотя экологическая ситуация до сих пор остается тяжелой. Несмотря на запрет купания, люди все равно загорают и плавают, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). 

«Люди на пляжах загорают, некоторые купаются. Понятно, что в целом туристов на пляжах Анапы меньше, чем обычно, но они есть», — рассказали URA.RU в пресс-службе РСТ.

Сообщается, что около 5% купающихся получают замечание, а еще меньшему количеству выписывают штраф (около 1%). Это связано с тем, что мало кто берет документы на пляж.

По предположению экспертов, в июле — августе Роспотребнадзор введет в эксплуатацию часть пляжей, скорее всего, в Джемете и Анапе, а остальные окажутся закрытыми до конца сезона. Также эксперты считают, что экономической катастрофы в Анапе не будет, но заработает город меньше обычного. Это связано с тем, что пользуются популярностью, по большей части, отели, которые снижают свою цену. По информации компании «Мультитур», гостиницы Анапы загружены в среднем на 40-50%.

Ранее, в связи с катастрофой в Черном море, на его побережье было разлито большое количество мазута. Большое количество волонтеров отправилось помогать с очисткой пляжей.

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Пляжи Анапы пользуются популярностью у туристов, хотя экологическая ситуация до сих пор остается тяжелой. Несмотря на запрет купания, люди все равно загорают и плавают, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).  «Люди на пляжах загорают, некоторые купаются. Понятно, что в целом туристов на пляжах Анапы меньше, чем обычно, но они есть», — рассказали URA.RU в пресс-службе РСТ. Сообщается, что около 5% купающихся получают замечание, а еще меньшему количеству выписывают штраф (около 1%). Это связано с тем, что мало кто берет документы на пляж. По предположению экспертов, в июле — августе Роспотребнадзор введет в эксплуатацию часть пляжей, скорее всего, в Джемете и Анапе, а остальные окажутся закрытыми до конца сезона. Также эксперты считают, что экономической катастрофы в Анапе не будет, но заработает город меньше обычного. Это связано с тем, что пользуются популярностью, по большей части, отели, которые снижают свою цену. По информации компании «Мультитур», гостиницы Анапы загружены в среднем на 40-50%. Ранее, в связи с катастрофой в Черном море, на его побережье было разлито большое количество мазута. Большое количество волонтеров отправилось помогать с очисткой пляжей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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