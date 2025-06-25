Песков ответил, примет ли Путин участие в БРИКС после отказа Си Цзиньпина

Президент России Владимир Путин в любом случае примет участие в предстоящем саммите БРИКС, несмотря на то, что председатель КНР Си Цзиньпин отказался от личной поездки в Бразилию. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Россия в любом случае примет участие», — подчеркнул Песков, отвечая на вопрос об отказе Си Цзиньпина ехать на саммит. Заявление приводит корреспондент URA.RU.
Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин намерен принять участие в предстоящем саммите БРИКС. Как отметил Ушаков, окончательный формат участия главы государства пока обсуждается, однако его присутствие на мероприятии подтверждено.
Встреча государств-участников БРИКС состоится 6 и 7 июля в Рио-де-Жанейро. В саммите примут участие делегации пяти стран: России, Китая, Бразилии, Индии и Южно-Африканской Республики.
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