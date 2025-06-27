ВС РФ выгнали ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

МО РФ: освобожден населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области
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Новая Кругляковка освобождена силами войск «Запад», сообщили в Минобороны
Новая Кругляковка освобождена силами войск «Запад», сообщили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Новая Кругляковка Харьковской области», — пишет Минобороны. Они опубликовали информацию в своем telegram-канале.

Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области, сообщило минобороны
Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области, сообщило минобороны
Фото:

Ранее сообщалось о тактике выжженной земли ВСУ в Харьковской области. Им приходится отступать из Двуречной под Купянском из-за давления российских войск.

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Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. «В результате активных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Новая Кругляковка Харьковской области», — пишет Минобороны. Они опубликовали информацию в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о тактике выжженной земли ВСУ в Харьковской области. Им приходится отступать из Двуречной под Купянском из-за давления российских войск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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