ВС РФ выгнали ВСУ из населенного пункта в Харьковской области

Новая Кругляковка освобождена силами войск «Запад», сообщили в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Российской Федерации освободили населенный пункт Новая Кругляковка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В результате активных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Новая Кругляковка Харьковской области», — пишет Минобороны. Они опубликовали информацию в своем telegram-канале.
Российские военные освободили Новую Кругляковку в Харьковской области, сообщило минобороны
Ранее сообщалось о тактике выжженной земли ВСУ в Харьковской области. Им приходится отступать из Двуречной под Купянском из-за давления российских войск.
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