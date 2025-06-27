Марочко: ВСУ оттягивают силы из-под Купянска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВС РФ уничтожили три замаскированные позиции украинских войск
ВС РФ уничтожили три замаскированные позиции украинских войск Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение о перегруппировке своих сил в районе Купянска Харьковской области из-за активных действий российских бойцов. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

«На участке Степовая Новоселовка — Табаевка увеличено межпозиционное пространство за счет регулярного огневого воздействия на позиции украинских боевиков, что вынудило противника оттянуть часть своих сил и средств. В районе Глушковки Харьковской области уничтожен укрепрайон противника», — отметил он для ТАСС.

По информации Марочко, это позволило российским войскам немного продвинуться в направлении населенного пункта. Кроме того, эксперт сообщил о зачистке лесного массива северо-западнее Колесниковки, где были уничтожены замаскированные позиции и наблюдательные посты украинских сил.

Ранее в этом районе российские войска уже продвигались, окружая украинские подразделения в селе Радьковка и заставляя бойцов ВСУ отступать на вторую и третью линии обороны у Каменки и Строевки. Эти действия сопровождались формированием огневых мешков и зачисткой позиций, что создало условия для дальнейшего наступления ВС РФ в Харьковской области.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение о перегруппировке своих сил в районе Купянска Харьковской области из-за активных действий российских бойцов. Об этом сообщает военный эксперт Андрей Марочко. «На участке Степовая Новоселовка — Табаевка увеличено межпозиционное пространство за счет регулярного огневого воздействия на позиции украинских боевиков, что вынудило противника оттянуть часть своих сил и средств. В районе Глушковки Харьковской области уничтожен укрепрайон противника», — отметил он для ТАСС. По информации Марочко, это позволило российским войскам немного продвинуться в направлении населенного пункта. Кроме того, эксперт сообщил о зачистке лесного массива северо-западнее Колесниковки, где были уничтожены замаскированные позиции и наблюдательные посты украинских сил. Ранее в этом районе российские войска уже продвигались, окружая украинские подразделения в селе Радьковка и заставляя бойцов ВСУ отступать на вторую и третью линии обороны у Каменки и Строевки. Эти действия сопровождались формированием огневых мешков и зачисткой позиций, что создало условия для дальнейшего наступления ВС РФ в Харьковской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...