Стало известно о новой тактике ВСУ в Харьковской области

ВСУ применяют тактику выжженной земли в Двуречной под Купянском, откуда им пришлось отступить под давлением российских войск. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.
«Боевики ВСУ в Двуречной применяют тактику выжженной земли. Они это делают и в других соседних населенных пунктах, отступая под натиском армии РФ», — написал Ганчев в своем telegram-канале.
Он добавил, что благодарен бойцам ВС РФ, причастным к спасению мирных жителей. И выразил уверенность, что российские войска скоро освободят Харьковщину от боевиков ВСУ.
Ранее Ганчев назвал число мирных жителей на линии фронта под Купянском. Он уточнил, что речь идет о населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к линии соприкосновения.
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