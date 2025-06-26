26 июня 2025

Стало известно о новой тактике ВСУ в Харьковской области

Глава ВГА Ганчев: ВСУ применяют тактику выжженной земли
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Украинские боевики в Двуречной применяют тактику выжженной земли
Украинские боевики в Двуречной применяют тактику выжженной земли Фото:
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ВСУ применяют тактику выжженной земли в Двуречной под Купянском, откуда им пришлось отступить под давлением российских войск. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев.

«Боевики ВСУ в Двуречной применяют тактику выжженной земли. Они это делают и в других соседних населенных пунктах, отступая под натиском армии РФ», — написал Ганчев в своем telegram-канале. 

Он добавил, что благодарен бойцам ВС РФ, причастным к спасению мирных жителей. И выразил уверенность, что российские войска скоро освободят Харьковщину от боевиков ВСУ.

Ранее Ганчев назвал число мирных жителей на линии фронта под Купянском. Он уточнил, что речь идет о населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к линии соприкосновения.

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ВСУ применяют тактику выжженной земли в Двуречной под Купянском, откуда им пришлось отступить под давлением российских войск. Об этом сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев. «Боевики ВСУ в Двуречной применяют тактику выжженной земли. Они это делают и в других соседних населенных пунктах, отступая под натиском армии РФ», — написал Ганчев в своем telegram-канале.  Он добавил, что благодарен бойцам ВС РФ, причастным к спасению мирных жителей. И выразил уверенность, что российские войска скоро освободят Харьковщину от боевиков ВСУ. Ранее Ганчев назвал число мирных жителей на линии фронта под Купянском. Он уточнил, что речь идет о населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к линии соприкосновения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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