Минобороны подтвердило, что Татарстан пытались атаковать беспилотники

Сегодня, 25 июня, средствами противовоздушной обороны РФ сбиты 25 беспилотников ВСУ, в том числе и над Республикой Татарстан. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В период с 11.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telergam-канале. Там уточнили, что над Воронежской областью сбили 22 дрона, над Татарстаном — два, над Тамбовской областью — один.
Ранее в воздушном пространстве Татарстана были слышны взрывы, в регионе включили сирену оповещения. Предполагалось, что это связано с работой ПВО по украинским беспилотникам.
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