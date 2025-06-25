Минобороны подтвердило, что Татарстан пытались атаковать беспилотники

МО РФ: средства ПВО РФ сбили 25 беспилотников ВСУ
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Больше всего БПЛА сбили над Воронежской областью
Больше всего БПЛА сбили над Воронежской областью Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сегодня, 25 июня, средствами противовоздушной обороны РФ сбиты 25 беспилотников ВСУ, в том числе и над Республикой Татарстан. Об этом сообщило Минобороны РФ. 

«В период с 11.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telergam-канале. Там уточнили, что над Воронежской областью сбили 22 дрона, над Татарстаном — два, над Тамбовской областью — один. 

Ранее в воздушном пространстве Татарстана были слышны взрывы, в регионе включили сирену оповещения. Предполагалось, что это связано с работой ПВО по украинским беспилотникам.

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Сегодня, 25 июня, средствами противовоздушной обороны РФ сбиты 25 беспилотников ВСУ, в том числе и над Республикой Татарстан. Об этом сообщило Минобороны РФ.  «В период с 11.00 мск до 13.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telergam-канале. Там уточнили, что над Воронежской областью сбили 22 дрона, над Татарстаном — два, над Тамбовской областью — один.  Ранее в воздушном пространстве Татарстана были слышны взрывы, в регионе включили сирену оповещения. Предполагалось, что это связано с работой ПВО по украинским беспилотникам.
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