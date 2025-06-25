У популярного в РФ рэпера Jah Khalib отменили концерты в Москве

Запланированные концерты популярного исполнителя Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) в Москве отменены. Оба выступления должны были пройти в июле, а общий гонорар артиста составлял десять миллионов рублей.
«Выступления отменили», — пишет telegram-канал Mash. Причины отмены официально не раскрываются. Первое выступление Jah Khalib было запланировано на 10 июля в заведении Peach в Большом Саввинском переулке. Летние вечеринки этого клуба традиционно собирают известных артистов — в афише значатся Михаил Шуфутинский, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Любовь Успенская, A»Studio и группа «Моральный кодекс». Стоимость столиков на мероприятии варьировалась от 40 до 80 тысяч рублей.
Второй концерт должен был состояться 11 июля в рамках летнего фестиваля. За оба выступления артисту был обещан гонорар по пять миллионов рублей за каждое. В райдере Jah Khalib были прописаны стандартные для исполнителей требования: питание, вода, сигареты, стики, халяльное мясо, а также билеты для команды, прибывающей из Алматы, Анапы, Санкт-Петербурга и Белгорода.
Ранее, в апреле 2023 года, вокруг Jah Khalib разгорелся скандал из-за публикаций в соцсетях, которые были восприняты как поддержка Украины. Сам артист позже заявил, что не выкладывал подобных сторис, а лишь эвакуировал свою жену. После критики в Казахстане за высказывания о жертвах насилия и отмены концертов в России, исполнитель начал активно выступать за рубежом.
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