Власти ХМАО в первый день XVI Международного IT-форума заключили ряд соглашений с компаниями и зарубежными партнерами. Они касаются развития интернет-связи на федеральных трассах региона и внедрения передовых решений в области кибербезопасности, передает журналист URA.RU.
Интернет на трассах
«Соглашение о сотрудничестве между правительством ХМАО и ПАО „МТС“ подписали Руслан Кухарук, губернатор Югры и Андрей Рего, вице-президент по взаимодействию с органами государственной власти ПАО „Мобильные телесистемы“. Стороны намерены развивать интернет-связь на региональных трассах», — передает журналист URA.RU.
Также были заключены соглашения о сотрудничестве между правительством ХМАО и АО российской спутниковой системой «Гонец». Планируется совместное развитие инфраструктуры связи в Югре с использованием технологий компании.
Кибербезопасность и цифровая трансформация
На форуме было подписано два соглашения о сотрудничестве между Югорским НИИ информационных технологий и единым интегратором по созданию информационных систем в Узбекистане Uzinfocom, а также между технологическим парком IT Park Uzbekistan. Первый документ предполагает совместное развитие и внедрение передовых решений в области кибербезопасности, проведение совместных исследований и разработок. Второй — обмен лучшими практиками для повышения уровня цифровой трансформации в обеих странах и увеличение объема взаимного экспорта IT-услуг и продуктов.
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