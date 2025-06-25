Эрдоган и Трамп не стали обсуждать российские ЗРК С-400 в Турции

Эрдоган о российских ЗРК С-400 в Турции: вопрос с Трампом не обсуждался
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Эрдоган заявил, что вопрос закрыт
Эрдоган заявил, что вопрос закрыт Фото:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров с  президентом США Дональдом Трампом стороны не поднимали тему российских зенитных систем С-400. По словам турецкого лидера, этот вопрос больше не обсуждается — он «закрыт». Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции в Гааге на саммите НАТО.

«Мы не обсуждали С-400 с Трампом, этот вопрос закрыт. Мы обсуждали F-35, за которые мы заплатили один миллиард 300 миллионов долларов», — заявил Эрдоган. 

Напомним, Турция получила С-400 от России в 2019 году, несмотря на давление США, предлагавших вместо них свои Patriot. Анкара отказалась от сделки с Вашингтоном, что привело к временному охлаждению отношений.

Ранее президент России Владимир Путин поговорил с президентом Турции Эрдоганом по телефону. По данным турецкой администрации, президенты обсудили конфликт Израиля и Ирана. 

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время переговоров с  президентом США Дональдом Трампом стороны не поднимали тему российских зенитных систем С-400. По словам турецкого лидера, этот вопрос больше не обсуждается — он «закрыт». Об этом Эрдоган заявил на пресс-конференции в Гааге на саммите НАТО. «Мы не обсуждали С-400 с Трампом, этот вопрос закрыт. Мы обсуждали F-35, за которые мы заплатили один миллиард 300 миллионов долларов», — заявил Эрдоган.  Напомним, Турция получила С-400 от России в 2019 году, несмотря на давление США, предлагавших вместо них свои Patriot. Анкара отказалась от сделки с Вашингтоном, что привело к временному охлаждению отношений. Ранее президент России Владимир Путин поговорил с президентом Турции Эрдоганом по телефону. По данным турецкой администрации, президенты обсудили конфликт Израиля и Ирана. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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