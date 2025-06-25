25 июня 2025

Шторм обрушился на Париж и оставил город без света. Видео

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Во Франции разбушевавшийся шторм стал причиной гибели как минимум двух человек
Во Франции разбушевавшийся шторм стал причиной гибели как минимум двух человек Фото:

Сильный шторм во Франции унес жизни двух человек и оставил без электричества более 100 тысяч домов. Об этом сообщает местное издание Infos Francaises.

«По меньшей мере два человека погибли во Франции: мужчина в Майенне и 12-летний ребенок в Тарн и Гаронна в течение дня сегодня. На Эйфелевой башне зафиксирован порыв ветра скоростью 112 километров в час. Более 100 тысяч домов остались без электричества. В Коррезе десятки пассажиров поезда, направлявшегося в Ло, оказались в затруднительном положении из-за падения дерева на железнодорожные пути. В Байель-ле-Сок в Уазе зафиксирована скорость 140 километров в час. За последние часы зафиксировано более 40 тысяч ударов молний», — пишет издание в своей соцсети X (бывшая Twitter). 

Ранее URA.RU рассказывало, что грузовое судно Morning Midas, перевозившее около 3000 автомобилей, включая 800 электромобилей, затонуло вечером 23 июня в Тихом океане после шторма и продолжительного пожара на борту. Пожар на Morning Midas начался еще 3 июня, когда судно находилось примерно в 555 километрах от острова Адак (Алеутские острова), писало The Wall Street Journal со ссылкой на данные международной компании по управлению судами Zodiac Maritime и портал отслеживания судов Marine Traffic.

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Сильный шторм во Франции унес жизни двух человек и оставил без электричества более 100 тысяч домов. Об этом сообщает местное издание Infos Francaises. «По меньшей мере два человека погибли во Франции: мужчина в Майенне и 12-летний ребенок в Тарн и Гаронна в течение дня сегодня. На Эйфелевой башне зафиксирован порыв ветра скоростью 112 километров в час. Более 100 тысяч домов остались без электричества. В Коррезе десятки пассажиров поезда, направлявшегося в Ло, оказались в затруднительном положении из-за падения дерева на железнодорожные пути. В Байель-ле-Сок в Уазе зафиксирована скорость 140 километров в час. За последние часы зафиксировано более 40 тысяч ударов молний», — пишет издание в своей соцсети X (бывшая Twitter).  Ранее URA.RU рассказывало, что грузовое судно Morning Midas, перевозившее около 3000 автомобилей, включая 800 электромобилей, затонуло вечером 23 июня в Тихом океане после шторма и продолжительного пожара на борту. Пожар на Morning Midas начался еще 3 июня, когда судно находилось примерно в 555 километрах от острова Адак (Алеутские острова), писало The Wall Street Journal со ссылкой на данные международной компании по управлению судами Zodiac Maritime и портал отслеживания судов Marine Traffic.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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