Судно с 3000 авто на борту затонуло в Тихом океане после пожара и шторма

Грузовое судно Morning Midas, перевозившее около 3000 автомобилей, включая 800 электромобилей, затонуло вечером 23 июня в Тихом океане после продолжительного пожара на борту. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные международной компании по управлению судами Zodiac Maritime и портал отслеживания судов Marine Traffic.
«Затопление судна оставляет следователям мало зацепок относительно причины возгорания», — пишет газета. Как отмечает издание, пожар на Morning Midas начался еще 3 июня, когда судно находилось примерно в 555 километрах от острова Адак (Алеутские острова). По словам представителей Береговой охраны США, экипаж был эвакуирован, а дальнейшие попытки локализовать возгорание оказались безуспешными.
По информации Marine Traffic, Morning Midas совершало рейс из китайского Яньтая (провинция Шаньдун) в мексиканский порт Ласаро-Карденас, куда должно было прибыть 15 июня под флагом Либерии. На борту находилось большое количество легковых автомобилей и электромобилей.
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