25 июня 2025

Приставы списали 280 миллионов рублей долгов с контрактников ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО 711 военным и 128 женам бойцов списали долги по кредитам
В ХМАО 711 военным и 128 женам бойцов списали долги по кредитам Фото:

Судебные приставы ХМАО прекратили исполнительные производства по кредитным обязательствам 711 участников специальной военной операции. Сумма их долгов составила 240 миллионов рублей. Также это коснулось 128 жен бойцов, чьи долги суммарно равны 40 миллионам, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов Югры

"Исполнительные производства по кредитным обязательствам на сумму 240 миллионов рублей прекращены в отношении 711 участников специальной военной операции. А также в отношений членов семей (128 жен) участников специальной военной операции на сумму 40 миллионов рублей", — написано на сайте ведомства.

Всего, таким образом, было прекращено 2735 исполнительных производств. Так 2312 касались самих бойцов, а 423 — их жен.

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Судебные приставы ХМАО прекратили исполнительные производства по кредитным обязательствам 711 участников специальной военной операции. Сумма их долгов составила 240 миллионов рублей. Также это коснулось 128 жен бойцов, чьи долги суммарно равны 40 миллионам, сообщили в управлении федеральной службы судебных приставов Югры "Исполнительные производства по кредитным обязательствам на сумму 240 миллионов рублей прекращены в отношении 711 участников специальной военной операции. А также в отношений членов семей (128 жен) участников специальной военной операции на сумму 40 миллионов рублей", — написано на сайте ведомства. Всего, таким образом, было прекращено 2735 исполнительных производств. Так 2312 касались самих бойцов, а 423 — их жен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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