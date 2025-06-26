Украина направила на Россию полсотни дронов

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В ночь на 26 июня над Московской областью было сбито три украинских БПЛА
В ночь на 26 июня над Московской областью было сбито три украинских БПЛА Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 26 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале МО РФ. По данным ведомства, дроны были сбиты в разных регионах страны: 23 — над Курской областью, 11 — над Ростовской, шесть — над Брянской, по три — над Белгородской и Московской областями, два — над Крымом, по одному — над Мордовией и Калужской областью.

В результате атаки разрушений и пострадавших не зафиксировано. Ведомство отмечает, что все дроны были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к целям.

Вечером 25 июня в России сбили 18 украинских дронов за три часа, больше всего — над Брянской областью. Минобороны РФ сообщило, что с 17:00 до 20:00 были уничтожены семь дронов над Брянском, четыре — над Ульяновской, три — над Воронежской и по два — над Саратовской и Курской областями. Ранее также было сообщено об уничтожении 10 беспилотников за два часа над шестью регионами.

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В ночь на 26 июня российские средства ПВО перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 50 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в telegram-канале МО РФ. По данным ведомства, дроны были сбиты в разных регионах страны: 23 — над Курской областью, 11 — над Ростовской, шесть — над Брянской, по три — над Белгородской и Московской областями, два — над Крымом, по одному — над Мордовией и Калужской областью. В результате атаки разрушений и пострадавших не зафиксировано. Ведомство отмечает, что все дроны были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете к целям. Вечером 25 июня в России сбили 18 украинских дронов за три часа, больше всего — над Брянской областью. Минобороны РФ сообщило, что с 17:00 до 20:00 были уничтожены семь дронов над Брянском, четыре — над Ульяновской, три — над Воронежской и по два — над Саратовской и Курской областями. Ранее также было сообщено об уничтожении 10 беспилотников за два часа над шестью регионами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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