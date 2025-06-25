Минобороны: за три часа сбиты 18 дронов ВСУ над пятью регионами

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Средства ПВО сбили над Россией еще 18 беспилотников ВСУ
Средства ПВО сбили над Россией еще 18 беспилотников ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вечером 25 июня над пятью регионами России за три часа сбили 18 украинских дронов. Больше всего аппаратов средства ПВО зафиксировали в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ. 

«В период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в  ведомстве. В частности, над Брянским регионом ликвидированы семь дронов, в небе над Ульяновской областью — четыре аппарата, над Воронежской — три и еще по два БПЛА в воздушном пространстве Саратовской и Курской областей. 

Ранее сообщалось, что сегодня в течение двух часов были уничтожены 10 беспилотников противника. Как сообщили в Минобороны, их зафиксировали над шестью российскими регионами. 

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Вечером 25 июня над пятью регионами России за три часа сбили 18 украинских дронов. Больше всего аппаратов средства ПВО зафиксировали в небе над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.  «В период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов», — заявили в  ведомстве. В частности, над Брянским регионом ликвидированы семь дронов, в небе над Ульяновской областью — четыре аппарата, над Воронежской — три и еще по два БПЛА в воздушном пространстве Саратовской и Курской областей.  Ранее сообщалось, что сегодня в течение двух часов были уничтожены 10 беспилотников противника. Как сообщили в Минобороны, их зафиксировали над шестью российскими регионами. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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