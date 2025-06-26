В Якутске вспыхнул крупный пожар. Видео

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МЧС работает над ликвидацией пожара в Якутии
МЧС работает над ликвидацией пожара в Якутии Фото:

В Якутске Республики Саха на улице Труда вспыхнул пожар на территории овощной базы. По информации местных пожарно-спасательных служб, огонь охватил кровлю здания.

"Поступила информация о пожаре на овощной базе по ул. Труда в г. Якутске", — написало региональное МЧС в telegram-канале. На место происшествия были немедленно направлены силы и средства пожарной охраны. В операции по тушению пожара участвуют 45 человек и 10 единиц техники, работа ведется в условиях повышенного номера ранга пожара №2.

По предварительным данным, огонь распространился по всей площади кровли строения. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются. На месте продолжают работать спасатели, а также проводится расследование обстоятельств происшествия.

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В Якутске Республики Саха на улице Труда вспыхнул пожар на территории овощной базы. По информации местных пожарно-спасательных служб, огонь охватил кровлю здания. "Поступила информация о пожаре на овощной базе по ул. Труда в г. Якутске", — написало региональное МЧС в telegram-канале. На место происшествия были немедленно направлены силы и средства пожарной охраны. В операции по тушению пожара участвуют 45 человек и 10 единиц техники, работа ведется в условиях повышенного номера ранга пожара №2. По предварительным данным, огонь распространился по всей площади кровли строения. Информации о пострадавших на данный момент не поступало. Причины возгорания и размер ущерба устанавливаются. На месте продолжают работать спасатели, а также проводится расследование обстоятельств происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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