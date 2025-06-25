25 июня 2025

Мошенники обманули жителя ХМАО при покупке снегохода

© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенники заблокировали югорчанина после того, как получили предоплату за несуществующий снегоход
Мошенники заблокировали югорчанина после того, как получили предоплату за несуществующий снегоход Фото:

Житель Нефтеюганска стал жертвой мошенников при попытке приобрести снегоход. Югорчанин лишился почти полумиллиона рублей после перевода предоплаты за несуществующий товар. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».

«Заявитель нашел подходящий интернет-магазин и позвонил продавцу, который предложил продолжить общение в мессенджере. В переписке мошенник отправил югорчанину договор на приобретение снегохода и попросили оплатить половину стоимости товара переводом на расчетный счет по реквизитам организации», — говорится в сообщении.

Мошенник предоставил покупателю трек-номер для отслеживания доставки. Спустя три недели выяснилось, что такого номера не существует, а продавец перестал выходить на связь и заблокировал номер телефона югорчанина. «Материальный ущерб составил порядка 410 тысяч рублей», — добавили в полиции.

Силовики возбудили уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере. Статья предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало про пенсионера из Нижневартовска, который лишился почти миллиона рублей, доверившись мошенникам. Злоумышленники сказали вартовчанину, что меняют домофон и попросили временный код из SMS, якобы для временного доступа в подъезд.

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Житель Нефтеюганска стал жертвой мошенников при попытке приобрести снегоход. Югорчанин лишился почти полумиллиона рублей после перевода предоплаты за несуществующий товар. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры». «Заявитель нашел подходящий интернет-магазин и позвонил продавцу, который предложил продолжить общение в мессенджере. В переписке мошенник отправил югорчанину договор на приобретение снегохода и попросили оплатить половину стоимости товара переводом на расчетный счет по реквизитам организации», — говорится в сообщении. Мошенник предоставил покупателю трек-номер для отслеживания доставки. Спустя три недели выяснилось, что такого номера не существует, а продавец перестал выходить на связь и заблокировал номер телефона югорчанина. «Материальный ущерб составил порядка 410 тысяч рублей», — добавили в полиции. Силовики возбудили уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере. Статья предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Ранее URA.RU сообщало про пенсионера из Нижневартовска, который лишился почти миллиона рублей, доверившись мошенникам. Злоумышленники сказали вартовчанину, что меняют домофон и попросили временный код из SMS, якобы для временного доступа в подъезд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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