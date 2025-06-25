Мошенники обманули жителя ХМАО при покупке снегохода

Житель Нефтеюганска стал жертвой мошенников при попытке приобрести снегоход. Югорчанин лишился почти полумиллиона рублей после перевода предоплаты за несуществующий товар. Об этом сообщил telegram-канал «Полиция Югры».
«Заявитель нашел подходящий интернет-магазин и позвонил продавцу, который предложил продолжить общение в мессенджере. В переписке мошенник отправил югорчанину договор на приобретение снегохода и попросили оплатить половину стоимости товара переводом на расчетный счет по реквизитам организации», — говорится в сообщении.
Мошенник предоставил покупателю трек-номер для отслеживания доставки. Спустя три недели выяснилось, что такого номера не существует, а продавец перестал выходить на связь и заблокировал номер телефона югорчанина. «Материальный ущерб составил порядка 410 тысяч рублей», — добавили в полиции.
Силовики возбудили уголовное дело по признакам мошенничества в крупном размере. Статья предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало про пенсионера из Нижневартовска, который лишился почти миллиона рублей, доверившись мошенникам. Злоумышленники сказали вартовчанину, что меняют домофон и попросили временный код из SMS, якобы для временного доступа в подъезд.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!