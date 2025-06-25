Экс-владелица «Арианта» Кретова проиграла суд на 265 млн рублей бывшей компании

Принадлежащая бывшей совладелице национализированного холдинга «Ариант» Елене Кретовой фирма «Консультанты Урала» должна выплатить 265 млн рублей ООО «Агрофирма Ариант». Такое решение принял Арбитражный суд Челябинской области.
«Оглашена резолютивная часть решения — заявленные исковые требования удовлетворены. Взыскать с ООО „Консультанты Урала“ в пользу ООО „Агрофирма Ариант“ задолженность по договору займа от 01.12.2023 года в размере 265 млн рублей, проценты за пользование займом за период с 22.12.2023 по 31.12.2024 в размере 30 млн 716 тысяч рублей, а также расходы по уплате госпошлины в размере 1 млн 953 тысячи рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе арбитражного суда Челябинской области.
Спор возник после национализации «Арианта» в апреле 2024 года. Ранее в аналогичной ситуации уже были проиграны тяжбы с ранее принадлежавшими семьям Аристовых и Кретовых, а затем национализированными компаниями. Кредиторы требовали от компании Кретовой «Консультанты Урала» выплатить основной долг, проценты и неустойку за нарушение обязательств по договору. Кретова настаивала на том, что документ подписывался в рамках единой группы компаний, что потенциально избавляло «Консультантов Урала» от выплат по займу. На суд этот аргумент не подействовал.
Ранее URA.RU пыталось взять комментарий у сторон процесса. Однако ответы не поступили. Письмо к «Консультантам Урала» доставлено не было.
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