FT: Трамп назвал Зеленского «очень милым» после саммита НАТО

FT: Трамп проявил симпатию Зеленскому после встречи на саммите НАТО
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Трамп поменял свое отношение к Зеленскому
Трамп поменял свое отношение к Зеленскому Фото:

Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «очень милым» после их встречи на полях саммита НАТО в Гааге. Об этом пишет газета Financial Times.

«Дональд Трамп проявил симпатию к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его „очень милым“ после встречи с ним на полях саммита НАТО», — говорится в сообщении издания. По словам авторов статьи, Трамп упомянул «непростые времена» в отношениях с Зеленским, но отметил желание украинского президента завершить конфликт. 

Трамп добавил, что сейчас самое время заняться завершением конфликта на Украине. Он также выразил более холодную позицию по отношению к России. 

Ранее Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО. Встреча длилась 40 минут и, как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (включен в реестр террористов и экстремистов на территории РФ), прошла без участия представителей СМИ.

Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге. По информации газеты The Washington Post, организаторы мероприятия предпринимают усилия, чтобы ограничить непосредственное общение между Зеленским и американским лидером, что, по мнению издания, свидетельствует о продолжающемся негативном отношении Трампа к украинскому президенту.

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Президент США Дональд Трамп назвал президента Украины Владимира Зеленского «очень милым» после их встречи на полях саммита НАТО в Гааге. Об этом пишет газета Financial Times. «Дональд Трамп проявил симпатию к президенту Украины Владимиру Зеленскому, назвав его „очень милым“ после встречи с ним на полях саммита НАТО», — говорится в сообщении издания. По словам авторов статьи, Трамп упомянул «непростые времена» в отношениях с Зеленским, но отметил желание украинского президента завершить конфликт.  Трамп добавил, что сейчас самое время заняться завершением конфликта на Украине. Он также выразил более холодную позицию по отношению к России.  Ранее Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО. Встреча длилась 40 минут и, как сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (включен в реестр террористов и экстремистов на территории РФ), прошла без участия представителей СМИ. Саммит НАТО проходит 24–25 июня в Гааге. По информации газеты The Washington Post, организаторы мероприятия предпринимают усилия, чтобы ограничить непосредственное общение между Зеленским и американским лидером, что, по мнению издания, свидетельствует о продолжающемся негативном отношении Трампа к украинскому президенту.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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