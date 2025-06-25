Текслер обсудил с Мутко освоение земли под жилье в Челябинской области

В Челябинской области в ближайшие годы на вовлеченных в оборот 1,2 тысячи гектаров земли в общей сложности будет построено 5,4 миллиона квадратных метров жилья. Информация об этом прозвучала на рабочей встрече генерального директора АО «Дом.РФ» Виталия Мутко и губернатора Челябинской области Алексея Текслера, где обсуждалось развитие инфраструктуры и строительства в регионе.
«В ближайшие годы на участках общей площадью 1,2 тыс. га, вовлеченных в оборот в Челябинской области, будет построено 5,4 млн кв. м жилья. С 2012 по 2025 годы в области из этого объема уже введено в эксплуатацию более 2,5 млн кв. м жилья, в стадии строительства сейчас находится 0,6 млн кв. м», — прозвучало на встрече Мутко и Текслера в Москве, сообщает пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
Комплексное развитие территории (КТО) является одним из основных механизмов развития жилищного строительства в Челябинской области. По участкам общей площадью 128 гектаров в регионе уже заключены шесть таких договоров под строительство 1,4 миллиона квадратных метров жилья с инфраструктурой. В работе находятся два проекта площадью 187 гектаров и градпотенциалом около одного миллиона квадратных метров. Успешным проектом является второй этап строительства микрорайона «Белый Хутор», которым занимается компания «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и инвестиций».
«Челябинская область — наш давний партнер в сфере освоения федеральных земель. Важное место в нашей работе занимает социальная инфраструктура. ДОМ.РФ ранее безвозмездно выделил один миллиард рублей на подключение инженерной инфраструктуры в Сосновском районе, что повысило привлекательность района», — отметил Мутко.
Стороны также обсудили обновление троллейбусной сети в Челябинске. В рамках соглашения между Челябинской областью, компанией «Синара ГТР — Челябинск» и при поддержке ДОМ.РФ проводится реконструкция двух депо и модернизация 89 километров контактной сети. «Партнерство правительства Челябинской области и ДОМ.РФ направлено на решение жилищных проблем. Мы высоко ценим такое сотрудничество», — подчеркнул Текслер.
В пригороде Челябинска ранее госкорпорация «ДОМ.РФ» продала с торгов федеральные земли под ИЖС. Всего в 2024 году реализовано три участка под коттеджи вблизи поселка Западный. Сумма продажи участков превысила 35 миллионов рублей.
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