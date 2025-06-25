Где челябинцы чаще всего покупают земельные участки в июне-2025

Челябинцы в июне 2025 года чаще всего покупают земельные участки в развивающемся Сосновском районе. Особой популярностью пользуются наделы в поселках Малиновка и Красное поле. Об этом URA.RU сообщил руководитель уральской риэлторской компании Денис Медведев.
«Приобрести землю челябинцы стремятся как можно ближе к городу, пусть даже без коммуникаций. В основном покупают участки площадью 4-5 соток стоимостью до 2 миллионов рублей», — сообщил Медведев.
Руководитель уральской риэлторской компании подчеркнул, что участками челябинцы интересуются намного реже, чем в 2024 году. При этом большого выбора земель под строительство дома вблизи Челябинска уже нет. Самые выгодные с точки зрения застройки участки рядом с мегаполисом в поселках Малиновка, Северный, Красное поле, Рудный, Долгодеревенское и Моховички раскупили крупные застройщики.
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