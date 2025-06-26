Пермский депутат сел за руль автобуса

Депутата пермской гордумы, главу ООО «Дизель» Эдуарда Мирзамухаметова заметили за рулем автобуса. Фото опубликовано в telegram-канале «Автобусы и вообще».
«Интересный кадр из Перми. За рулем нового ЛиАЗа — Эдуард Мирзамухаметов, учредитель транспортной компании „Дизель“, одного из крупнейших перевозчиков города — и, по совместительству, депутат пермской гордумы. Руководитель, не стесняющийся сесть за руль сам — это ценно!», — говорится в посте.
Как рассказал URA.RU Эдуард Мирзамухаметов, пассажиров он возит не впервые. «Я начинал свой путь именно с этого, и считаю, что не нужно об этом забывать. С 1 июня мы зашли в новые контракты, в процессе набора кадров первые 2-3 месяца на работу выходим и я, и мой брат. Так делают и другие перевозчики, которые прошли соответствующее обучение. Это не фантастическая ситуация», — поделился он.
Мирзамухаметов добавил, что отрабатывает полную смену. Ее длительность зависит от графика и маршрута — 8 или 11 часов. «Я могу работать на любом нашем маршруте, где открыта вакансия. Как правило на тех, что работают по новым контрактам — №№32, 54, 77, 78, но может быть и №7», — сообщил он.
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