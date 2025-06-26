Челябинцам назвали не требующие опыта высокооплачиваемые специальности

В Челябинске в июне 2025 года самую высокую зарплату готовы платить водителям-экспедиторам без опыта. Они могут зарабатывать 132 535 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».
«Также в тройку самых высокооплачиваемых позиций, не требующих опыта, вошли курьер с заработком 102 773 рублей в месяц и монтажник с зарплатой 83 895 рублей. Еще востребованы разнорабочие, комплектовщики, повара и продавцы без опыта», — сообщили в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, больше всего предложений без требований к опыту в Челябинске зафиксировано в логистике, розничной торговле, производстве и общественном питании. Также сохраняется высокий спрос на специалистов в области инженерно-технических и IT-направлений. Среди гуманитарных направлений чаще всего на работу без опыта берут учителей, юристов и специалистов, работающих в экономической сфере.
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