Челябинцам назвали не требующие опыта высокооплачиваемые специальности

Самые высокие зарплаты без опыта в Челябинске предлагают водителям и курьерам
© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске водителям-экспедиторам без опыта готовы платить 132 535 рублей
В Челябинске водителям-экспедиторам без опыта готовы платить 132 535 рублей Фото:

В Челябинске в июне 2025 года самую высокую зарплату готовы платить водителям-экспедиторам без опыта. Они могут зарабатывать 132 535 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа».

«Также в тройку самых высокооплачиваемых позиций, не требующих опыта, вошли курьер с заработком 102 773 рублей в месяц и монтажник с зарплатой 83 895 рублей. Еще востребованы разнорабочие, комплектовщики, повара и продавцы без опыта», — сообщили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, больше всего предложений без требований к опыту в Челябинске зафиксировано в логистике, розничной торговле, производстве и общественном питании. Также сохраняется высокий спрос на специалистов в области инженерно-технических и IT-направлений. Среди гуманитарных направлений чаще всего на работу без опыта берут учителей, юристов и специалистов, работающих в экономической сфере.

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В Челябинске в июне 2025 года самую высокую зарплату готовы платить водителям-экспедиторам без опыта. Они могут зарабатывать 132 535 рублей в месяц, сообщили в пресс-службе «Авито Работа». «Также в тройку самых высокооплачиваемых позиций, не требующих опыта, вошли курьер с заработком 102 773 рублей в месяц и монтажник с зарплатой 83 895 рублей. Еще востребованы разнорабочие, комплектовщики, повара и продавцы без опыта», — сообщили в пресс-службе. В пресс-службе отметили, больше всего предложений без требований к опыту в Челябинске зафиксировано в логистике, розничной торговле, производстве и общественном питании. Также сохраняется высокий спрос на специалистов в области инженерно-технических и IT-направлений. Среди гуманитарных направлений чаще всего на работу без опыта берут учителей, юристов и специалистов, работающих в экономической сфере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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