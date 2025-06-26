Депутат Барбашин принял участие в борьбе с рекламой наркотиков в Челябинске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Артем Барбашин закрасил граффити, рекламирующие запрещенные вещества в Челябинске
Артем Барбашин закрасил граффити, рекламирующие запрещенные вещества в Челябинске Фото:

В Челябинске прошла акция против распространения наркотиков через граффити-рекламу. Вместе с жителями Курчатовского района дома от запрещенных надписей очистил депутат гордумы, ветеран СВО Артем Барбашин. Он также призвал челябинцев не оставаться в стороне.

«Сегодня с жителями Курчатовского района провели важную акцию — закрасили граффити на стенах жилых домов, рекламирующие наркотики и их незаконный оборот. Каждый из нас, каждый гражданин, может и должен внести свой вклад в эту борьбу, поэтому сегодняшняя акция — яркий пример такой совместной работы. Только совместными усилиями мы сможем победить наркоманию и сохранить будущее нашей страны», — рассказал URA.RU Артем Барбашин.

Акция прошла во дворах жилых домов, где ранее появились граффити с ссылками на запрещенные вещества. Барбашин отметил, что особенно тревожит размещение подобных надписей рядом с детскими площадками и во дворах. Любое размещение такой незаконной рекламы он назвал недопустимым. Артем Барбашин призвал челябинцев не игнорировать такие граффити, сообщать о них и поддерживать инициативы борьбы с пропагандой.

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В Челябинске прошла акция против распространения наркотиков через граффити-рекламу. Вместе с жителями Курчатовского района дома от запрещенных надписей очистил депутат гордумы, ветеран СВО Артем Барбашин. Он также призвал челябинцев не оставаться в стороне. «Сегодня с жителями Курчатовского района провели важную акцию — закрасили граффити на стенах жилых домов, рекламирующие наркотики и их незаконный оборот. Каждый из нас, каждый гражданин, может и должен внести свой вклад в эту борьбу, поэтому сегодняшняя акция — яркий пример такой совместной работы. Только совместными усилиями мы сможем победить наркоманию и сохранить будущее нашей страны», — рассказал URA.RU Артем Барбашин. Акция прошла во дворах жилых домов, где ранее появились граффити с ссылками на запрещенные вещества. Барбашин отметил, что особенно тревожит размещение подобных надписей рядом с детскими площадками и во дворах. Любое размещение такой незаконной рекламы он назвал недопустимым. Артем Барбашин призвал челябинцев не игнорировать такие граффити, сообщать о них и поддерживать инициативы борьбы с пропагандой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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