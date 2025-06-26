В Челябинске прошла акция против распространения наркотиков через граффити-рекламу. Вместе с жителями Курчатовского района дома от запрещенных надписей очистил депутат гордумы, ветеран СВО Артем Барбашин. Он также призвал челябинцев не оставаться в стороне.
«Сегодня с жителями Курчатовского района провели важную акцию — закрасили граффити на стенах жилых домов, рекламирующие наркотики и их незаконный оборот. Каждый из нас, каждый гражданин, может и должен внести свой вклад в эту борьбу, поэтому сегодняшняя акция — яркий пример такой совместной работы. Только совместными усилиями мы сможем победить наркоманию и сохранить будущее нашей страны», — рассказал URA.RU Артем Барбашин.
Акция прошла во дворах жилых домов, где ранее появились граффити с ссылками на запрещенные вещества. Барбашин отметил, что особенно тревожит размещение подобных надписей рядом с детскими площадками и во дворах. Любое размещение такой незаконной рекламы он назвал недопустимым. Артем Барбашин призвал челябинцев не игнорировать такие граффити, сообщать о них и поддерживать инициативы борьбы с пропагандой.
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