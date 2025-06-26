Белый дом опубликовал видео с Трампом под песню «Папочка дома»

Белый дом опубликовал видео с саммита НАТО в Гааге с президентом США Дональдом Трампом, в качестве музыкального сопровождения звучит песня «Daddy is home» («Папочка дома»). Видео доступно в официальных соцсетях Белого дома.
На видео можно заметить Трампа и его ближайшее окружение, в частности, главу Пентагона Пита Хегсета и госсекретарь США Марко Рубио, на полях саммита НАТО в Гааге. Там запечатлены выход Трампа из самолета, его выступления, встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским. Все это происходит под музыкальное сопровождение, в качестве которого — песня «Папочка дома».
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