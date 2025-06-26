Чем опасна экстремистская организация «Граждане СССР»* — мнение курганского эксперта

В Курганской области правоохранительные органы задержали 10 участников экстремистской организации «Граждане СССР»* (деятельность которой запрещена на территории России). Два жителя Шумихи, по версии следствия, с 2022 года активно пропагандировали деятельность запрещенного движения, несмотря на судебный запрет. В разговоре с корреспондентом URA.RU источник из числа бывших силовиков, являющийся экспертом по вопросам экстремизма, отметил, что такая деятельность несет серьезную угрозу общественной безопасности и государственному суверенитету страны.
«"Граждане СССР"* отказываются признавать легитимность Российской Федерации, считая ее «торговой фирмой», и настаивают на том, что СССР продолжает существовать де-юре, что ведет к непризнанию российских законов и документов, а также к попыткам использовать собственные «советские» паспорта и права в официальных инстанциях. Они, например, отказываются платить за услуги жилищно-коммунального хозяйства, гасить какие-то кредиторские задолженности перед банковскими организациями. Это создает правовой хаос и подрывает основы государственной власти», — сообщил URA.RU эксперт.
По его словам, особенно опасно то, что участники движения ведут активную пропаганду и организуют мероприятия, направленные на дестабилизацию, а также распространяют запрещенную литературу и документы, что подтверждается изъятием материалов при обысках более чем по 15 адресам. «Продолжение деятельности этой организации, несмотря на запрет, свидетельствует о системной угрозе, которую они представляют для правопорядка и безопасности региона», — отметил источник.
Кроме того, в числе задержанных оказался трансгендерный мужчина, который, по информации силовиков, является сторонником ЛГБТ** (запрещенное и экстремистское движение в России), что в контексте российского законодательства также рассматривается как фактор экстремистской деятельности. Это подчеркивает сложность и многогранность угрозы, исходящей от данной организации.
По мнению эксперта, движение «Граждане СССР»* — это не просто группа с альтернативной исторической позицией, а организованное экстремистское сообщество, деятельность которого направлена на подрыв конституционного строя и нарушение общественного порядка в Курганской области. Поэтому он считает, что необходимо продолжать жесткий контроль и пресечение их активности для обеспечения безопасности граждан и стабильности в регионе.
* экстремистское движение, запрещенное в России.
** ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.
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