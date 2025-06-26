Ее искали следователи, опера и собака: челябинка пыталась скрыться после «мокрухи»

В Пласте (Челябинская область) местная жительница, зарезав знакомого во время попойки, попыталась скрыться от следствия. Ее нашли с помощью служебной собаки, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«Сотрудники полиции незамедлительно приступили к розыску свидетелей и очевидцев, совершая подворовой обход и подробно расспрашивая соседей о происшествии. Тем временем служебная собака Цитадель уже взяла след предполагаемого подозреваемого и повела за собой кинолога сержанта полиции Марию Силантьеву», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
След привел к зданию, где работала женщина. На рабочем месте ее не оказалось. Но по месту жительства она была задержана.
Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, пьянка, закончившаяся убийством, произошла 21 июня. Между женщиной и хозяином дома возник конфликт. Тогда гостья вооружилась ножом и нанесла удар в живот оппоненту. От полученной травмы мужчина скончался, а женщина скрылась. О трупе узнали лишь спустя несколько дней.
«Следователь возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) в отношении местной жительницы. Решается вопрос об избрании в отношении фигурантки меры пресечения в виде заключения под стражу, назначен комплекс судебных экспертиз, продолжается проведение следственных действий для сбора и закрепления доказательственной базы», — уточнили в пресс-службе СКР по региону.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!