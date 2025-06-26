В Металлургическом районе Челябинска для масштабного ремонта теплотрассы проложили временные трассы, а объекты максимально обезопасили для жителей. Ход работ проверял мэр Челябинска Алексей Лошкин.
«Лично посмотрел на ход ремонта и темпы работ по программе губернатора Алексея Текслера „Большой ремонт 74“. Поставил задачу пристально следить за качеством работ, их безопасностью и восстановлением благоустройства в адекватные сроки», — сообщил Лошкин в своем telegram-канале.
На Шоссе Металлургов компания «УСТЭК-Челябинск» осуществляет замену изношенного участка теплотрассы, общая длина которого составляет почти 1,5 километра. Масштаб проведенных работ позволит обеспечить более сотни многоквартирных домов надежным теплоснабжением и горячей водой на продолжительный срок. Завершение ремонта, а также восстановление нарушенного благоустройства запланированы на период до середины сентября.
Параллельно МУП «ЧКТС» реализует значимый проект по модернизации теплотрассы на улице 60-летия Октября. Этот участок обеспечивает теплом и горячей водой свыше 550 многоквартирных и частных домов, а также ряд соцобъектов. Это финальный этап масштабной реконструкции тепловой магистрали, от функционирования которой зависит северная часть Металлургического района, где проживает более 15 тысяч человек. Помимо включения в региональную программу «Большой ремонт 74», объект вошел в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Лошкин отметил, что обе организации обеспечили прокладку временных сетей для бесперебойного горячего водоснабжения на период ремонта. Это позволяет свести к минимуму неудобства для жителей.
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