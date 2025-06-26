В Челябинске на берегу озера Смолино на улице Новороссийской застройщик «Бетотек» возведет высотный ЖК. Жилые дома построят на месте ветхих зданий. Проект первого дома одобрила экспертная организация «Пируэт» 26 июня, сообщается на сайте госреестра.
«В Челябинске на улице Новороссийской построят многоквартирный дом под номером 52.1 (строительный адрес) со встроенными и встроенно-пристроенными помещениями обслуживания жилой застройки. Застройщик — ООО СЗ „Бетотек мотив“», — сообщается на сайте.
Построить крупный 25-этажный жилой комплекс и 10-этажный многоквартирный дом девелопер планирует вблизи озера Смолино в границах улиц Новороссийской и Лизы Чайкиной. Сносить будут часть двухэтажных домов по улице Новороссийской, Ереванской, а также Безрукова. На их месте и построят новый ЖК. На первых этажах комплекса разместят магазины и офисы. Рядом возведут 10-этажную высотку со встроенными помещениями.
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