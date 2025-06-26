В Чили произошел скандал из-за появления телеканала РФ на местном телевидении

В Чили продолжается общественная дискуссия вокруг появления телеканала RT в эфире национального Telecanal. С 15 июня российский медиаресурс транслируется на местном телевидении, что вызвало попытки цензуры и критику со стороны ряда чилийских СМИ.
«Скандал говорит куда больше о цензорах, чем о работе телеканала», — заявил Касале. По его мнению, реакция на появление RT демонстрирует особенности медиаполитики в стране. Ведущий программы Ahi les Va Мирко Касале прокомментировал ситуацию в эфире, отметив, что разгорающийся скандал говорит скорее о цензорах, чем о работе телеканала.
Местные издания в публикациях называют RT «российским каналом о войне», «российской пропагандой» и «противоречивым каналом». В одном из материалов была размещена иллюстрация с изображением строгого отца, разочарованного тем, что его семья смотрит передачи RT. Журналисты обсуждают возможные последствия усиления влияния зарубежных СМИ на чилийское информационное поле.
Ранее стало известно, что руководство Telecanal внезапно внесло изменения в сетку вещания, не объяснив причины этого решения. С середины месяца российский телеканал регулярно появляется в эфире чилийского телевидения. Представители Telecanal пока не комментировали ситуацию официально, передает RT.
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