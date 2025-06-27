В Госдуме предупредили об изменениях в работе врачей с 1 сентября

В России с 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения, которые позволят фельдшерам и акушеркам выполнять обязанности участковых врачей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.
«С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава РФ, согласно которому фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности участковых врачей — терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Это поможет решить проблему нехватки медицинских кадров, особенно в сельской местности и небольших городах», — заявила Власова РИА Новости.
Депутат отметила, что решение о замене будет принимать руководитель медучреждения. Фельдшеры и акушерки смогут работать на этих должностях только временно, чтобы своевременно оказывать населению медицинскую помощь там, где врачей не хватает.
Власова подчеркнула, что это не замена врачам, а вынужденное решение для поддержки первичного звена здравоохранения. Она позволит улучшить доступность медпомощи населению.
Ранее в Сургуте стоматологи поликлиники №1 жаловались на фиктивное поднятие зарплаты, которая не выросла даже на один рубль. Вместе с тем в отрасли наблюдается дефицит кадров. По состоянию на март 2025 года, нехватка врачей в стране в первичном звене достигала 23 тысяч человек, а среднего медперсонала — 75 тысяч.
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