В Госдуме предупредили об изменениях в работе врачей с 1 сентября

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей с 1 сентября из-за нехватки специалистов
Фельдшеры смогут исполнять обязанности врачей с 1 сентября из-за нехватки специалистов Фото:

В России с 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения, которые позволят фельдшерам и акушеркам выполнять обязанности участковых врачей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова.

«С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава РФ, согласно которому фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности участковых врачей — терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Это поможет решить проблему нехватки медицинских кадров, особенно в сельской местности и небольших городах», — заявила Власова РИА Новости. 

Депутат отметила, что решение о замене будет принимать руководитель медучреждения. Фельдшеры и акушерки смогут работать на этих должностях только временно, чтобы своевременно оказывать населению медицинскую помощь там, где врачей не хватает. 

Власова подчеркнула, что это не замена врачам, а вынужденное решение для поддержки первичного звена здравоохранения. Она позволит улучшить доступность медпомощи населению.

Ранее в Сургуте стоматологи поликлиники №1 жаловались на фиктивное поднятие зарплаты, которая не выросла даже на один рубль. Вместе с тем в отрасли наблюдается дефицит кадров. По состоянию на март 2025 года, нехватка врачей в стране в первичном звене достигала 23 тысяч человек, а среднего медперсонала — 75 тысяч.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России с 1 сентября 2025 года вступают в силу изменения, которые позволят фельдшерам и акушеркам выполнять обязанности участковых врачей. Об этом сообщила член комитета Госдумы по охране здоровья Вероника Власова. «С 1 сентября вступает в силу приказ Минздрава РФ, согласно которому фельдшеры и акушерки смогут исполнять обязанности участковых врачей — терапевтов, педиатров и акушеров-гинекологов. Это поможет решить проблему нехватки медицинских кадров, особенно в сельской местности и небольших городах», — заявила Власова РИА Новости.  Депутат отметила, что решение о замене будет принимать руководитель медучреждения. Фельдшеры и акушерки смогут работать на этих должностях только временно, чтобы своевременно оказывать населению медицинскую помощь там, где врачей не хватает.  Власова подчеркнула, что это не замена врачам, а вынужденное решение для поддержки первичного звена здравоохранения. Она позволит улучшить доступность медпомощи населению. Ранее в Сургуте стоматологи поликлиники №1 жаловались на фиктивное поднятие зарплаты, которая не выросла даже на один рубль. Вместе с тем в отрасли наблюдается дефицит кадров. По состоянию на март 2025 года, нехватка врачей в стране в первичном звене достигала 23 тысяч человек, а среднего медперсонала — 75 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...