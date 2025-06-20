В Сургуте стоматологи жалуются на фиктивное поднятие зарплаты

Врачи из детской стоматологической поликлиники Сургута пожаловались на фиктивное поднятие зарплаты — оклад вырос почти на 14 тысяч рублей, однако зарплата совсем не изменилась. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый с ситуацией.
«Стоматологам подняли оклад 1 апреля аж на 14 тысяч рублей — с 26 до 40 тысяч рублей. Тогда, по расчетам медиков, зарплата должна была вырасти минимум на треть, однако сумма выплат не изменилась даже на рубль. При этом врачи боятся поднять этот вопрос на уровне руководства, опасаясь за свои рабочие места», — рассказал собеседник.
Инсайдер сообщил, что многие медработники поликлиники якобы давно свыклись с тем, что на протяжении долгих лет оклад поднимается, а зарплата не растет. Однако, увидев такую большую прибавку, все же ожидали лучшего. «Дело в том, что начальство снизило коэффициенты стимулирующих выплат за качество и интенсивность, поэтому по факту зарплата осталась такой же, не нарушая закон», — добавил он.
В депздрав Югры направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
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