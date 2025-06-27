«Ярсы» барнаульских ракетчиков выведены на маршруты боевого патрулирования

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На Алтае проходят боевые учения, в которых участвуют ПГРК «Ярс»
На Алтае проходят боевые учения, в которых участвуют ПГРК «Ярс» Фото:

Стартовали плановые учения Барнаульского ракетного соединения, в ходе которых на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК «Ярс», сообщило Минобороны РФ. Учения проходят в Алтайском крае и направлены на отработку стратегических действий ракетных войск.

«В Барнаульском ракетном соединении (Алтайский край) в рамках плановых учений на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК „Ярс“. Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования», — прокомментировали в ведомстве.

В ходе учений, которые включают марши на расстояние до 100 километров, военнослужащие проводят ряд мероприятий: от инженерного оборудования полевых позиций до организации маскировки и боевого охранения. Особое внимание уделено противодействию диверсионно-разведывательным группам и выводу спецтехники из зон условного химического заражения.

Эти учения являются частью регулярной программы боевой подготовки и направлены на поддержание высокого уровня готовности стратегических ракетных войск России. «Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования», — добавил начальник штаба ракетного дивизиона. 

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Стартовали плановые учения Барнаульского ракетного соединения, в ходе которых на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК «Ярс», сообщило Минобороны РФ. Учения проходят в Алтайском крае и направлены на отработку стратегических действий ракетных войск. «В Барнаульском ракетном соединении (Алтайский край) в рамках плановых учений на маршруты боевого патрулирования выведены автономные пусковые установки ПГРК „Ярс“. Стратегические ракетчики отрабатывают задачи и вводные, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования», — прокомментировали в ведомстве. В ходе учений, которые включают марши на расстояние до 100 километров, военнослужащие проводят ряд мероприятий: от инженерного оборудования полевых позиций до организации маскировки и боевого охранения. Особое внимание уделено противодействию диверсионно-разведывательным группам и выводу спецтехники из зон условного химического заражения. Эти учения являются частью регулярной программы боевой подготовки и направлены на поддержание высокого уровня готовности стратегических ракетных войск России. «Плановые мероприятия боевой подготовки позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования», — добавил начальник штаба ракетного дивизиона. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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