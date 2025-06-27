Семь фестивалей, концерт Митяева и Ананасова и День семьи: что ждет челябинцев в июле. Афиша

В июле в Челябинске пройдет семь фестивалей

28 июня 2025 в 09:00 Размер текста - 17 +

Бард Митяев выступит в Челябинске в конце июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске и области в июле пройдут концерты Олега Митяева, групп «Пропаганда» и «Город 312». Кроме того, жителей региона ждут семь фестивалей, среди которых «Курчатов фест», «Пламя Аркаима» и Бушуевский фестиваль. Для семейного отдыха запланированы кинопоказы под открытым небом, Парад семьи и творческие мастер-классы. Об этих и других развлечениях месяца — в материале URA.RU. Фестивали Фестиваль креативности (6+) Креативное пространство «Колибри» приглашает 1 июля на празднование своего дня рождения. В программе: гик-квест, мастер-классы по японской каллиграфии, мультипликации, рисованию акрилом и работе телеведущего. Завершится день в 17:30 мастер-классом «Лабубумания» и музыкальной лотереей «Музлото». Вход свободный, сбор гостей — 12:00. Областной Сабантуй (0+) На областном Сабантуе выступят гости из Башкортостана Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Праздник татарской и башкирской культуры развернется 5 июля в Аргаяшском районе в деревне Норкино. Детей ждет спецплощадка с мастер-классами и концертом, а взрослых — выступления ансамбля имени Файзи Гаскарова, национальная борьба «Корэш» и скачки. Также на территории разместят 20 юрт, где будут организованы стены памяти героям Великой Отечественной войны. На ярмарке можно попробовать блюда национальной кухни и освоить традиционные ремесла. «Курчатов фест» (6+) Фестиваль классической музыки 10 и 11 июля представит несколько уникальных программ: 10 июля — симфоническую сказку «Шехеразада» в исполнении Дарьи Мороз под руководством Ивана Рудина — худрука столичного оркестра. В этот же день также состоится концерт Челябинского симфонического оркестра. А 11 июля — выступление оперной примы Хиблы Герзмавы с солистом Большого театра Олегом Долговым. Стоимость билетов — от 700 рублей. Начало в 20:00 на площадке возле памятника Курчатову. Фестиваль «Агнеру» (6+) Этнокультурный праздник в селе Веселовка (Златоуст) 12 июля познакомит с бытом древних славян. Участников ждут ремесленные мастерские, которые познакомят гостей с кузнечным, гончарным, ткацким делом. Также предусмотрены дегустация традиционных блюд и обрядовые действа. Вход свободный. «Пламя Аркаима» (6+) Фестиваль в историческом поселке Аркаим состоится 19 июля. Реконструкция перенесет гостей в эпоху древних цивилизаций Челябинской области. В программе: интерактивные сцены из жизни предков, ремесленные мастерские, традиционные игры и кульминационное зажжение священного огня. Участие бесплатное. Бушуевский фестиваль (0+) Бушуевский фестиваль пройдет в Златоусте восьмой раз Фото: Алексей Казанцев © URA.RU В Златоусте 19 и 20 июля на стадионе имени Светланы Ишмуратовой пройдет фестиваль украшенного оружия. Посетители увидят выставку холодного оружия, попробуют себя в роли ремесленников — кузнеца и художника-гравера и познакомятся с историей оружейного дела. Вход свободный. «Русское поле» (6+) Всероссийский хоровой фестиваль 26 июля в 17:00 соберет на площадке у Торгового центра 400 исполнителей со всей страны. В программе — выступления профессиональных и детских хоровых коллективов. Стоимость входа — 250 рублей. Концерты День рождение Гарри Ананасова (18+) Челябинский рок-н-рольщик Гарри Ананасов 3 июля отметит свое день рождения. В баре «The Бочка» он устроит концерт с участием спецгостей. Начало шоу в 19:30. Билеты — от 1000 рублей. Акустический концерт Константина Кулясова (16+) В Челябинск с концертом приедет Константин Кулясов Фото: Илья Московец © URA.RU Лидер группы «АнимациЯ» 6 июля представит программу, где прозвучат как проверенные временем хиты, так и новые композиции. В программе песни «Я люблю свою Родину, вроде бы», «Дураки» и другие культовые треки. Начало в 20:00 в клубе Ozz. Стоимость билетов — от 2000 рублей. Вечер хитов 90-х: концерт группы «Пропаганда» (18+) Ночь ностальгии российской поп-музыки пройдет 19 июля в ресторане «Максимилианс». В программе треки: «Мелом», «Дождь по крыше», «5 минут на любовь» и другие хиты. Сбор гостей с 20:00, начало концерта в 22:00. Стоимость — 700 рублей. Также 24 июля ресторан отметит день рождения. На его сцену выйдет одна из самых популярных групп нулевых — «Город 312». Там прозвучат все хиты — от «Обернись» до «Вне зоны доступа». Начало в 21:00, сбор гостей с 20:00. Цена билетов — 2000 рублей. (18+) Олег Митяев и «Ирония Судьбы» (0+) Митяев выступит в дуэте с «Иронией судьбы» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ДК ЧТПЗ 20 июля бард Олег Митяев выступит вместе с молодым коллективом «Ирония Судьбы». Музыканты представят современные аранжировки классики бардовской песни — произведения Юрия Визбора, Вадима Егорова, Сергея Никитина, Юрия Кукина и самого Митяева. Стилистический диапазон — от джазовых импровизаций до энергичного поп-рока. Билеты — от 2100 рублей, начало в 18:00. Кинопоказы на открытом воздухе В парке имени Гагарина 4 июля в 19:00 состоится бесплатный показ семейного фильма «Одна дома: Великолепная пятерка» о приключениях девочки Стефании и ее друзей. Там же 25 июля представят трогательную космическую историю «Ждун». Показы будут проходить возле летней сцены. (6+) В «Саду Победы», каждую среду июля в 19:00, будут проходить показы научно-популярных фильмов. Вход свободный. (12+) Мастер-классы Творческие занятия (16+) Челябинцев научат рисовать с помощью кофе Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Музее искусств 12 июля в 12:00 пройдет мастер-класс по рисованию кофе. Участники смогут создать оригинальные иллюстрации, используя напиток в качестве художественного материала. Стоимость участия — от 600 рублей. 16 июля в 15:00 там же можно будет освоить технику диатипии — печатной графики, где рисунок переносится на бумагу с помощью оттиска. Стоимость — от 600 рублей. Технологии и 3D-моделирование (12+) Компьютерная академия «Топ» 5 и 19 июля в 12:00 приглашает на бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа Minecraft». Дети узнают, как создавать объемных героев с нуля, познакомятся с профессиональными инструментами и даже попробуют сами смоделировать своего персонажа. Необходима регистрация. День семьи, люби и верности Подробная афиша на День семьи, любви и верности появится позже Фото: Создано в Midjourney © URA.RU Парад семьи стартует 8 июля в 18:00. Колонна участников начнет движение от площади у памятника Курчатову и завершит шествие в парке имени Гагарина, где гостей ждет праздничный концерт и развлекательная программа для детей. Также пройдет торжественная церемония награждения выдающихся семей региона. (0+) В Публичной библиотеке 8 июля с 9:00 для гостей проведут игру «Семейная мудрость» с угадыванием пословиц, знакомство с книгами в «Book-коллаже». Еще в планах — создание «ромашки счастья» с семейными советами и фотозона в ромашковом стиле для памятных снимков. Вход свободный. (6+) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске и области в июле пройдут концерты Олега Митяева, групп «Пропаганда» и «Город 312». Кроме того, жителей региона ждут семь фестивалей, среди которых «Курчатов фест», «Пламя Аркаима» и Бушуевский фестиваль. Для семейного отдыха запланированы кинопоказы под открытым небом, Парад семьи и творческие мастер-классы. Об этих и других развлечениях месяца — в материале URA.RU. Креативное пространство «Колибри» приглашает 1 июля на празднование своего дня рождения. В программе: гик-квест, мастер-классы по японской каллиграфии, мультипликации, рисованию акрилом и работе телеведущего. Завершится день в 17:30 мастер-классом «Лабубумания» и музыкальной лотереей «Музлото». Вход свободный, сбор гостей — 12:00. Праздник татарской и башкирской культуры развернется 5 июля в Аргаяшском районе в деревне Норкино. Детей ждет спецплощадка с мастер-классами и концертом, а взрослых — выступления ансамбля имени Файзи Гаскарова, национальная борьба «Корэш» и скачки. Также на территории разместят 20 юрт, где будут организованы стены памяти героям Великой Отечественной войны. На ярмарке можно попробовать блюда национальной кухни и освоить традиционные ремесла. Фестиваль классической музыки 10 и 11 июля представит несколько уникальных программ: 10 июля — симфоническую сказку «Шехеразада» в исполнении Дарьи Мороз под руководством Ивана Рудина — худрука столичного оркестра. В этот же день также состоится концерт Челябинского симфонического оркестра. А 11 июля — выступление оперной примы Хиблы Герзмавы с солистом Большого театра Олегом Долговым. Стоимость билетов — от 700 рублей. Начало в 20:00 на площадке возле памятника Курчатову. Этнокультурный праздник в селе Веселовка (Златоуст) 12 июля познакомит с бытом древних славян. Участников ждут ремесленные мастерские, которые познакомят гостей с кузнечным, гончарным, ткацким делом. Также предусмотрены дегустация традиционных блюд и обрядовые действа. Вход свободный. Фестиваль в историческом поселке Аркаим состоится 19 июля. Реконструкция перенесет гостей в эпоху древних цивилизаций Челябинской области. В программе: интерактивные сцены из жизни предков, ремесленные мастерские, традиционные игры и кульминационное зажжение священного огня. Участие бесплатное. В Златоусте 19 и 20 июля на стадионе имени Светланы Ишмуратовой пройдет фестиваль украшенного оружия. Посетители увидят выставку холодного оружия, попробуют себя в роли ремесленников — кузнеца и художника-гравера и познакомятся с историей оружейного дела. Вход свободный. Всероссийский хоровой фестиваль 26 июля в 17:00 соберет на площадке у Торгового центра 400 исполнителей со всей страны. В программе — выступления профессиональных и детских хоровых коллективов. Стоимость входа — 250 рублей. Челябинский рок-н-рольщик Гарри Ананасов 3 июля отметит свое день рождения. В баре «The Бочка» он устроит концерт с участием спецгостей. Начало шоу в 19:30. Билеты — от 1000 рублей. Лидер группы «АнимациЯ» 6 июля представит программу, где прозвучат как проверенные временем хиты, так и новые композиции. В программе песни «Я люблю свою Родину, вроде бы», «Дураки» и другие культовые треки. Начало в 20:00 в клубе Ozz. Стоимость билетов — от 2000 рублей. Ночь ностальгии российской поп-музыки пройдет 19 июля в ресторане «Максимилианс». В программе треки: «Мелом», «Дождь по крыше», «5 минут на любовь» и другие хиты. Сбор гостей с 20:00, начало концерта в 22:00. Стоимость — 700 рублей. Также 24 июля ресторан отметит день рождения. На его сцену выйдет одна из самых популярных групп нулевых — «Город 312». Там прозвучат все хиты — от «Обернись» до «Вне зоны доступа». Начало в 21:00, сбор гостей с 20:00. Цена билетов — 2000 рублей. (18+) В ДК ЧТПЗ 20 июля бард Олег Митяев выступит вместе с молодым коллективом «Ирония Судьбы». Музыканты представят современные аранжировки классики бардовской песни — произведения Юрия Визбора, Вадима Егорова, Сергея Никитина, Юрия Кукина и самого Митяева. Стилистический диапазон — от джазовых импровизаций до энергичного поп-рока. Билеты — от 2100 рублей, начало в 18:00. В парке имени Гагарина 4 июля в 19:00 состоится бесплатный показ семейного фильма «Одна дома: Великолепная пятерка» о приключениях девочки Стефании и ее друзей. Там же 25 июля представят трогательную космическую историю «Ждун». Показы будут проходить возле летней сцены. (6+) В «Саду Победы», каждую среду июля в 19:00, будут проходить показы научно-популярных фильмов. Вход свободный. (12+) В Музее искусств 12 июля в 12:00 пройдет мастер-класс по рисованию кофе. Участники смогут создать оригинальные иллюстрации, используя напиток в качестве художественного материала. Стоимость участия — от 600 рублей. 16 июля в 15:00 там же можно будет освоить технику диатипии — печатной графики, где рисунок переносится на бумагу с помощью оттиска. Стоимость — от 600 рублей. Компьютерная академия «Топ» 5 и 19 июля в 12:00 приглашает на бесплатный мастер-класс «3D-моделирование персонажа Minecraft». Дети узнают, как создавать объемных героев с нуля, познакомятся с профессиональными инструментами и даже попробуют сами смоделировать своего персонажа. Необходима регистрация. Парад семьи стартует 8 июля в 18:00. Колонна участников начнет движение от площади у памятника Курчатову и завершит шествие в парке имени Гагарина, где гостей ждет праздничный концерт и развлекательная программа для детей. Также пройдет торжественная церемония награждения выдающихся семей региона. (0+) В Публичной библиотеке 8 июля с 9:00 для гостей проведут игру «Семейная мудрость» с угадыванием пословиц, знакомство с книгами в «Book-коллаже». Еще в планах — создание «ромашки счастья» с семейными советами и фотозона в ромашковом стиле для памятных снимков. Вход свободный. (6+)