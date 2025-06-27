В Мурманске женщина наворовала сыра на два года тюрьмы

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Общая сумма ущерба превысила три тысячи рублей
Общая сумма ущерба превысила три тысячи рублей Фото:

В Мурманске 42-летняя рецидивистка совершила кражу сыра в одном из городских супермаркетов. Женщине грозит до двух лет тюрьмы.

«Женщина призналась, что пришла в супермаркет на проспекте Ленина и украла несколько упаковок сыра разных марок», — пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на МВД. Общая сумма ущерба превысила три тысячи рублей. Женщина спрятала похищенные продукты в рюкзак и быстро покинула торговую точку.

О пропаже товара в полицию сообщила товаровед магазина. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность и местонахождение подозреваемой. Известно, что задержанная ранее уже была судима за аналогичные преступления, а также за нарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. На данный момент в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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В Мурманске 42-летняя рецидивистка совершила кражу сыра в одном из городских супермаркетов. Женщине грозит до двух лет тюрьмы. «Женщина призналась, что пришла в супермаркет на проспекте Ленина и украла несколько упаковок сыра разных марок», — пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на МВД. Общая сумма ущерба превысила три тысячи рублей. Женщина спрятала похищенные продукты в рюкзак и быстро покинула торговую точку. О пропаже товара в полицию сообщила товаровед магазина. Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили личность и местонахождение подозреваемой. Известно, что задержанная ранее уже была судима за аналогичные преступления, а также за нарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. На данный момент в отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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