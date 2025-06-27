Монорельсовая линия в Москве завершает свою работу 27 июня — сегодня платформа функционирует последний день. Об этом сообщает корреспондент URA.RU, прикладывая соответствующие кадры. Сотни людей решили проехаться на рельсе в этот день. Монорельс функционировал в столице более 20 лет, теперь вместо него будет организован парк.
Причиной закрытия монорельса стал предстоящий частичный снос участка от станции «Выставочный центр» до депо, включая платформу «Улица Сергея Эйзенштейна». На месте демонтированной линии планируется создать первый в России круглогодичный парк на высоте шести метров. Причем проект поддержали более 71% жителей Москвы на платформе «Активный гражданин», передает корреспондент агентства с места событий.
Власти города отмечают, что новый парк соединит между собой пять районов столицы, в которых проживают более 300 тысяч человек. Пространство будет предназначено для прогулок и отдыха, а также станет новым общественным центром для жителей северо-востока Москвы. Реализацию проекта планируют начать после завершения демонтажных работ на монорельсовой линии.
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