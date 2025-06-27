Путин: Россию «кинули» по поводу нерасширения НАТО на восток

Россию обманули, когда обещали, что НАТО не будет расширяться на восток. Страны Североатлантического альянса говорили, что этого не произойдет, однако было несколько волн расширения. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами.
«Началось все с чего? С того, что нас надули, обманули, грубо, как у нас в народе говорят, „кинули“ просто по поводу нерасширения НАТО на восток. Всему миру известно, что России было обещано — ни одного дюйма на восток НАТО продвигаться не будет. И потом одна волна расширения за другой», — сказал президент. Его слова передает корреспондент URA.RU, который сейчас находится на месте событий.
Ранее в рамках той же встречи со СМИ Путин рассказал, что обсудил ситуацию вокруг Украины с президентом Узбекистана и с наследным принцем Абу-Даби. Кроме того, российский лидер заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной в Стамбуле.
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