Путин противопоставил РФ и Европу в принципиальном моменте

Европа думает о тратах на оборону, готовясь к агрессивным действиям против России. В то время как в РФ планируют сокращение подобных трат. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе общения с журналистами.
«А они (страны Европы — прим. URA.RU) свои 5% будут тратить на что? На закупку США и на поддержку их оборонно-промышленного комплекса. Мы планируем сокращение расходов на оборону. <...> А Европа думает о том, как поднять свои расходы. Так кто готовится к каким-то агрессивным действиям? Мы или они?», — отметил Путин. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия обнародовала стратегический план под названием «Перевооружение Европы», который впоследствии был переименован в «Готовность 2030». Согласно представленному документу, в течение ближайших четырех лет предусматривается мобилизация около 800 миллиардов евро для повышения обороноспособности европейских стран. Предполагается, что 650 миллиардов евро будут поступать из национальных бюджетов государств Евросоюза (ЕС), а оставшиеся 150 миллиардов — за счет кредитных средств. План также включает послабления в отношении бюджетных ограничений для стран ЕС и предусматривает перераспределение ранее выделенных на региональное развитие средств в пользу финансирования оборонных нужд. Кроме того, стратегией предусмотрено поэтапное увеличение расходов на оборону в странах ЕС до 5% ВВП.
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